Gloria Schwesinger lässt sich Tattoo für ihren Micha stechen

Gloria Schwesinger (33) hat ihre Fans mit einem herzerwärmenden Instagram-Reel begeistert. Die Reality-TV-Bekanntheit präsentierte darin eine besondere Überraschung für ihren Partner Micha. Sie hat sich ein Tattoo stechen lassen, das ihre Liebe zu ihm symbolisieren soll: einen roten Planeten, in den der Buchstabe "M" eingearbeitet ist. Micha wirkte im Video sichtlich überrascht und fragte ungläubig: "Wie? Echt?" Zunächst schien er humorvoll an Glorias Pferd zu denken, das ebenfalls einen Namen mit M trägt, doch dann zeigte er sich tief bewegt. "Ich hab ein bisschen Pipi in den Augen", gestand er, bevor er seine Partnerin umarmte.

Das ausgestoßene "Pipi in den Augen" blieb aber nicht das einzige emotionale Highlight des Moments. Gloria erklärte ihrem Micha liebevoll: "Und weißt du, warum? Weil du meine ganze Welt bist." Die ehrlichen Gefühle wurden durch eine Umarmung bekräftigt, bei der die Tränen in Michas Augen deutlich zu sehen waren. Das Clip-Highlight wurde musikalisch perfekt untermalt: Der Song "When You Know You Know" verlieh der romantischen Geste eine noch intensivere Atmosphäre und rührte sicherlich nicht nur Micha, sondern auch Glorias zahlreiche Fans.

Schon vor zwei Monaten hatten Gloria und Micha mit großen Schritten ihre gemeinsame Zukunft geplant. Das Paar verkündete damals ganz offiziell im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter"-Podcast: "Wir ziehen zusammen. Wir haben endlich eine Wohnung gefunden." Die Freude ist riesig, denn ab dem 1. November sollen die beiden ihr neues, 100 Quadratmeter großes Zuhause im Herzen Stuttgarts beziehen. Die Vorbereitungen laufen dabei auf Hochtouren. Micha scherzte: "Was behalten wir von wem? Dein Bett, mein Schrank, neues Sofa – Katastrophe."

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger mit ihrem Freund Micha, Oktober 2025

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger mit dem Liebestattoo für Micha, Oktober 2025

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025