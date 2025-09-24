Nikola-Drama: Michelle Kaminsky nimmt Ex Gloria in Schutz

Das Drama zwischen den ehemaligen Temptation Island-Stars spitzt sich weiter zu! Michelle Kaminsky, bekannt aus der Reality-TV-Sendung, hat sich öffentlich auf die Seite von Gloria Schwesinger (33) geschlagen. Auf Instagram nahm Michelle kein Blatt vor den Mund und kritisierte Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) scharf. "Ich finde es einfach nur unglaublich peinlich, was Kim und Nikola abziehen. Ständig dieses Sticheln gegenüber Gloria. Hauptsache, man kann noch ein paar Follower von ihr abgreifen", schrieb sie in ihrer Story und löste damit einen weiteren Wirbel in der ohnehin aufgeladenen Situation aus.

Der Streit begann, nachdem Kim, die aktuelle Partnerin von Nikola, behauptet hatte, dass er bei seiner Hochzeit mit ihr zum ersten Mal aus Liebe heiraten würde. Diese Aussage ließ Gloria, Nikolas Ex-Partnerin, nicht unkommentiert, was zu einer öffentlichen Auseinandersetzung führte. Michelle, die mit beiden auf "Temptation Island" war, äußerte daraufhin ihre Meinung: "Für mich wirkt es genau andersherum – meiner Meinung nach heiratet er dieses Mal nicht aus Liebe, sondern für Fame und Geld", so ihr Vorwurf. Mit ihren deutlichen Worten machte sie eindeutig klar, wo sie steht, und heizte das ohnehin brisante Drama weiter an.

Michelle, die durch ihre direkte Art bekannt ist, hatte sowohl mit Gloria als auch mit Nikola viel Zeit während der Show verbracht. Ihr gutes Verhältnis zu Gloria, die sie jetzt öffentlich verteidigt, scheint bis heute anzuhalten. Auch bei ihren Followern kommt ihre offene Meinung gut an: Für ihre Loyalität gegenüber Gloria erhält sie Zuspruch und Likes. Nikola und Kim hingegen müssen nun mit deutlich mehr Kritik rechnen, denn viele Fans scheinen Michelles Meinung zu teilen. Ob die Reality-Stars jemals ihren öffentlichen Schlagabtausch beenden, bleibt jedoch fraglich.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / miseli_kmy, Instagram / gloria.glumac Collage: Michelle Kaminsky und Gloria Schwesinger

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky