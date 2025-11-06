Nikolas Welpen aus Petshop? Das sagt Gloria Schwesinger dazu

Nikola Glumac (29) und seine Frau Kim Virginia (30) sorgten jüngst für Aufmerksamkeit, als sie drei Dalmatiner-Welpen in ihr Zuhause aufnahmen. Doch die Anschaffung der drei Vierbeiner hat eine Debatte ausgelöst. Es kursieren Gerüchte, dass die Hunde aus einem Petshop stammen sollen, der für seine schlechten Haltungsbedingungen bekannt ist. Nikola und Kim haben bereits abgestritten, dass dies der Wahrheit entspreche, doch nun äußert sich Nikolas Ex-Partnerin Gloria Schwesinger (33) zu den Anschuldigungen. Im Promiflash-Interview sagte sie: "Drei Hunde sind schon 'ne Hausnummer... Dann drei Welpen und dann noch drei Dalmatiner (Kutschbegleithunde) – schon bissi krass. Ich habe mitbekommen, dass darüber Gerüchte kursieren, dass die Hunde aus einem Petshop stammen sollen... Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen... aber falls das stimmen sollte, fände ich das äußerst problematisch."

Die vielen Hunde und die mögliche Herkunft werfen Fragen auf. Dalmatiner gelten wegen ihres hohen Bewegungstriebs als besonders anspruchsvolle Rasse, die regelmäßige ausgedehnte Spaziergänge und eine klare Erziehung benötigt. Kritik, obgleich nicht bestätigt, kommt insbesondere daher, dass Welpen aus dubiosen Quellen oftmals gesundheitliche oder verhaltensbedingte Probleme mitbringen könnten. Während einige Fans der kleinen Fellnasen die neuen Hundebesitzer verteidigen, fürchten andere, dass diese möglicherweise nicht auf die hohen Anforderungen der Rasse vorbereitet sind. Nikola und Kim selbst haben sich bislang nicht detaillierter zu den Herkunftsgerüchten geäußert, beteuern aber, dass es ihren Welpen gut gehe.

Gloria hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie nicht in Nikolas Privatleben involviert sei und nach ihrer Trennung ihren eigenen Weg gehen wolle. Dennoch ist sie als Hundeliebhaberin bekannt und teilt regelmäßig Eindrücke aus ihrem Alltag mit ihrem eigenen Vierbeiner auf Social Media. Fans schätzen ihre offene Art und klare Haltung zu Tierschutzthemen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist inzwischen in einer neuen Beziehung und hat wiederholt klargemacht, dass sie keinen Kontakt zu Nikola pflegt. Ihr jetziges Statement zeigt jedoch, dass sie das Wohlergehen der Tiere trotz allem nicht gleichgültig lässt.

Collage: Instagram / gloria.glumac, Instagram / nikola_glumac Collage: Gloria Schwesinger und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar