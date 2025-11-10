Sie wurde bei "The Masked Singer" als Erste rausgeschmissen

Eine neue Staffel von The Masked Singer sorgt für Aufsehen. Die TV-Show, bei der Stars in Kostümen ihr Gesangstalent beweisen, endete für eine Prominente verfrüht: In der Auftaktfolge wurde Barbara Becker (59) zuerst rausgewählt. Versteckt im Smiley-Kostüm mit unzähligen glitzernden Pailletten, performte sie den Song "On Top of the World" von den Imagine Dragons. Das Rateteam, bestehend aus Verona Pooth (57), Chris Tall (34) und Gastjuror Edin Hasanovic, hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Besonders Verona war schockiert, plötzlich ihre gute Freundin vor sich zu haben. Barbara scherzte daraufhin: "30 Jahre kennen wir uns. Schatz, ich bin es!"

Das Rateteam hatte zuvor wild spekuliert, wer sich hinter Smiley verbergen könnte. Verona vermutete: "Ich habe da eine Männerstimme rausgehört." Während das Model einen männlichen Star wie Álvaro Soler (34) oder Jimi Blue Ochsenknecht (33) vermutete, tippte Chris auf Moderatorin Katrin Bauerfeind (43). Auch Edin hatte nicht den richtigen Riecher: "Ich bin in einem Dilemma. Ich weiß zero. Vielleicht jemand, der auch Comedy macht? Ich weiß nichts, ich bin so lost."

Barbara zeigte sich nach dem frühen Aus ein wenig enttäuscht, insbesondere wegen des aufwendigen Smiley-Kostüms. "Guck mal, wie viele einzelne Pailletten darauf genäht sind", bemerkte sie im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel (55). Die Fans schienen von der Identität der Sängerin ebenso überrascht zu sein wie das Rateteam. In einer Umfrage in der Joyn-App tippten nur etwa ein Prozent der Abstimmenden auf die gebürtige Heidelbergerin.

Joyn/Willi Weber Matthias Opdenhövel und der Smiley bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Barbara Becker bei "The Masked Singer"

Joyn/Willi Weber Chris Tall, Verona Pooth und Edin Hasanovic, Rateteam bei "The Masked Singer" 2025

