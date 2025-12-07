"The Masked Singer"-Aus: Er steckte unter Harry-Otter-Kostüm

Im Halbfinale von The Masked Singer wurde es am gestrigen Abend noch einmal richtig spannend. Die fünf verbliebenen Masken – King, der glitzernde Gorilla, Rave-ioli, die musikalische Ravioli, Eggi, das tanzende Ei, Muh-nika, die charmante Kuh, und Harry Otter im Harry-Potter-Look – begeisterten mit jeweils zwei Performances. Am Ratepult saßen wie gewohnt Verona Pooth (57) und Chris Tall (34), diesmal unterstützt von Sänger Álvaro Soler (34). Wie in jeder Show musste jedoch eine Maske fallen. Eggi und Harry Otter mussten zittern – und am Ende traf es Harry Otter. Bei den Tipps gingen die Meinungen auseinander: Während Verona Pooth und Chris Tall auf Clemens Schick (53) setzten, vermutete Álvaro Soler Daniel Brühl (47). Die Enthüllung brachte schließlich Klarheit: Unter dem Kostüm steckte Clemens Schick.

Der Hollywoodstar gab auch im Halbfinale von "The Masked Singer" noch einmal sein Bestes und performte "Sweet Caroline" sowie "Major Tom". Im Intro tauchten wie immer Hinweise auf, darunter ein angeblicher Anruf von Daniel Craig (57), bekannt als James Bond, was Chris zum Grübeln brachte. "Ich muss mal kurz krank denken, wahrscheinlich ist das kompletter Quatsch. Ich glaube aber wirklich, Daniel Craig könnte mit dir eine Verbindung haben." Daraufhin vermutete der Comedian, dass es sich um Clemens handeln könnte, der in "Casino Royale" eine Nebenrolle hatte – und lag richtig. Nach seiner Enthüllung erklärte Clemens schmunzelnd: "Ich stand das erste Mal auf einer Bühne und hab gesungen. Ihr habt gehört, wie schief das war."

Auch in der vergangenen Woche sorgte "The Masked Singer" für große Überraschung. Die Maske Dude musste sich verabschieden und legte Evil Jared Hasselhoff (54) offen. Der Bassist der Bloodhound Gang zeigte sich auf der Bühne bestens gelaunt. "Ich hatte den größten Spaß seit langem. 'The Masked Singer' war das größte und lustigste Abenteuer, das ich je erlebt habe", rief Jared ins Publikum. Die Jury und die Zuschauer vor Ort hatten ihn überhaupt nicht unter der Maske vermutet. Verona war sich sicher gewesen, dass Basketballspieler Dennis Schröder im Kostüm steckte, während Chris erst auf Ross Antony (51) tippte und später Marc Terenzi (47) für möglich hielt.

Joyn/Willi Weber Harry Otter, "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Clemens Schick bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Evil Jared Hasselhoff bei "The Masked Singer" 2025

