Überraschungsauftritt: Hans Sigl als Musikjuror in Budapest

Hans Sigl (56), bekannt aus der ZDF-Erfolgsserie Der Bergdoktor, hat Fans kürzlich mit einem besonderen Auftritt überrascht. Wie die Bunte berichtet, nahm der Schauspieler in Budapest als Gastjuror an der ungarischen Musikshow "Sztárban Sztár All Stars" teil. Als fünftes Jurymitglied saß er neben Claudia Liptai, Ramóna Lékai-Kiss, András Stohl und András Hajós am Jurypult. Ein Video, das seinen Auftritt zeigt, wurde auf Instagram geteilt und sorgt seither für Begeisterung. "Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist eine unfassbare Freude", erklärte Hans Sigl in der Show sichtlich erfreut über diese neue Herausforderung.

Wie es zu der Einladung kam, bleibt offen. Doch Hans Auftritt in der beliebten Castingshow demonstrierte eindrucksvoll, dass er nicht nur ein Talent vor der Kamera, sondern auch eine Bereicherung für die Musikwelt ist. Mit gewohntem Charme und Energie unterstützte der Schauspieler, der bereits seit 17 Jahren verheiratet ist, die anderen Juroren dabei, eine Entscheidung zu treffen. Fans weltweit bewunderten ihn für seinen spontanen Einsatz in einem anderen Land und einer fremden Sprache. Auf Instagram brachten zahlreiche Nutzer aus unterschiedlichsten Ländern ihre Begeisterung zum Ausdruck, darunter Kommentare auf Deutsch, Englisch und Spanisch.

Hans Sigl, der 2008 mit seiner Rolle als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" zum Star wurde, bewies damit erneut seine Vielseitigkeit. Privat wie beruflich ist der Österreicher für seine charismatische und humorvolle Art bekannt. Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch international schlägt er durch Menschlichkeit und Talent Brücken zwischen den Kulturen. Sein unerwarteter Auftritt in Ungarn zeigt, dass er immer wieder in der Lage ist, neue Herausforderungen anzunehmen und dabei Menschen auf der ganzen Welt zu begeistern.

ActionPress / Gulotta , Francesco Hans Sigl beim 45. Deutschen Filmball in München

ZDF/Thomas Schumann, set@setphoto.de Hans Sigl in "Der Bergdoktor - Wahrheiten"

Getty Images Hans Sigl in Berlin, 2015