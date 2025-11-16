Netz-User sicher: Kim Virginia kaufte Rosen für PR selbst

Ist Kim Virginia Grey (30) etwa die Königin der Selbstinszenierung? Das vermuten zumindest zahlreiche Social-Media-Nutzer. Die Reality-TV-Darstellerin präsentierte kürzlich ein riesiges Bouquet aus roten Rosen – doch die Blumen stammen nicht von ihrem Ehemann Nikola Grey (29). Der Influencer machte Andeutungen, dass er sich vorstellen könne, wer seiner Partnerin den Strauß sendete – er rückte bisher aber nicht mit der Sprache raus. Die Promiflash-Leser haben unterdessen bereits eine Vermutung. "Die hat sich die Rosen doch selbst gekauft", mutmaßt ein User, während ein anderer unterstellt: "Das macht sie doch nur, damit alle über sie reden!"

Die Diskussionen unter dem Beitrag reißen nicht ab und unterschiedliche Meinungen prägen den Kommentarbereich. Einige posten wütende Nachrichten und werfen Kim gezielte Öffentlichkeitsarbeit vor, während andere sich humorvoll in die Diskussion einbringen. So scherzt eine Userin: "Bleibt realistisch. Die sind von Mike Heiter!" Er und Kim hatten damals einen kurzen Flirt, aus dem nichts wurde. Zudem witzelt ein Social-Media-User mit Blick auf ihre und Nikolas aktuelle Krise: "Den haben die drei Welpen bestellt, um sich bei Kim zu bedanken, dass sie verlassen, wie sie ist, alles ganz alleine für sie machen muss."

Auch Kims früherer Flirt Twenty4tim (25) wurde Teil des wilden Rosenrätsels. In einer Instagram-Fragerunde wurde der Social-Media-Star von seinen Fans gefragt, ob er der Absender des imposanten Rosenstraußes sei. Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, haha. Wieso sollte ich das machen? (Würde ja auch nicht wegen meiner Datingshow passen)." Damit stellte er klar, dass er nichts mit der romantischen Überraschung zu tun habe.

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024