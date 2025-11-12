Temptation-Drama: Samira Yavuz findet Aleks-Szenen widerlich

Bei Temptation Island V.I.P. sorgen derzeit dramatische Szenen für Aufsehen, insbesondere das Verhalten von Aleksandar Petrovic (34) sorgt für Entrüstung. Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) nahm dabei in ihrer Instagram-Story kein Blatt vor den Mund und kritisierte das respektlose Benehmen, das die Männer an den Tag legten, scharf. "Ein Aleks, der denkt, eine Verführerin muss sich bespucken lassen, weil das ihr Job ist, ist widerlich und respektlos", schrieb sie. Sie erklärte weiter, dass das Problem ihrer Meinung nach in den unsicheren Egos der Männer läge, die sich durch die Aufmerksamkeit bestätigt fühlen.

Samira, die sich die Szenen beim Abendessen ansah, zeigte wenig Verständnis für die Dynamiken bei "Temptation Island V.I.P." und analysierte, dass die Männer, gerade die fest liierten, sich oft durch Alkohol Mut antrinken, um Unsicherheiten zu überspielen. Dabei suchen sie letztlich doch nur nach Eigenschaften ihrer eigenen Partnerinnen in den Verführerinnen. Sie führt an, dass keine Frau eine solche Behandlung verdient habe und kritisiert, dass viele männliche Kandidaten das wahre Problem darstellten, nicht die Verführerinnen. "Verführerinnen sind nicht das Problem – das Ego der Männer ist es. Sie genießen die Aufmerksamkeit, aber 'wertig' sind diese Frauen nicht für sie", schreibt sie.

Aleks war bereits zuvor durch sein Verhalten in der Show ins Kreuzfeuer geraten, etwa als er mit provokanten Aktionen die Grenzen der Verführerinnen überschritt. Auch Marwin Klute sorgte unter anderem mit respektlosen Aufforderungen für Schlagzeilen. Solche Szenen sind nicht neu für das Format, werfen jedoch immer wieder einen düsteren Schatten auf die zwischenmenschliche Dynamik der Teilnehmer. Aleks ist seit Jahren eine bekannte Figur in der Reality-TV-Welt. Seine Auftritte sorgen einerseits für Unterhaltung, andererseits aber auch für heftige Diskussionen – vor allem, wenn es um Themen wie Respekt und Anstand gegenüber anderen geht. Samiras Kritik hat daher erneut eine breite Debatte angestoßen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Jungs sitzen am Lagerfeuer und sehen eine Partyszene von Chiara.