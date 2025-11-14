Enthüllt: Würde Samira Yavuz neue Liebe öffentlich machen?

Realitystar Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" eine überraschende Entscheidung geteilt: Zukünftige Beziehungen will sie nicht mehr öffentlich machen. "Ich würde das nicht mal verraten, wenn das so wäre", erklärte sie offen und betonte, dass zukünftige Partner und Liebesangelegenheiten keinen Platz im Netz haben sollen. Mit klaren Worten legte sie ihre Begründung dar: "Ich glaube, das tut nicht gut, wenn alles so öffentlich ist." Für ihre Fans bedeutet dies, dass sie "noch ganz lange einfach nur Samira" bleiben werde, wie sie es zusammenfasst.

Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin will sich künftig von der Öffentlichkeit abschirmen, wenn es um ihr Liebesleben geht. Dabei spielte sie vor allem darauf an, dass sie genug von der Reality-Welt hat. Sie ist überzeugt, dass eine Beziehung, die nicht Teil des Medienrummels ist, es erleichtert, mit eventuellen Trennungen umzugehen. "Selbst wenn sich die Wege dann wieder trennen, mit jemandem, der eben nicht stattfindet in der Öffentlichkeit, hat es niemand gewusst und es juckt dann auch niemanden", erklärte sie die Vorteile.

Schon vor einigen Wochen teilte die TV-Bekanntheit in ihrem Podcast klare Worte zum Thema Dating. Samira sprach offen darüber, dass sie nach dem Ehe-Aus mit Serkan Yavuz (32) auch gar nicht erst auf der Suche nach einer neuen Liebe sei. Ihr Therapeut habe ihr geraten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und keine neuen romantischen Abenteuer einzugehen. Die 31-Jährige erklärte dazu: "Du kommst aus einer Sache raus und ziehst eigentlich den gleichen Schmarrn wieder an, weil du es für dich selber noch nicht überwunden hast." Ihre ehrlichen Einblicke zeigten schon damals, dass sie den Fokus erst einmal ganz auf sich selbst legen will.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz auf dem Oktoberfest 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin