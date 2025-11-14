Samira Yavuz stellte für Kinder Reality-Karriere hinten an

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" offenbart, warum sie länger aus TV-Formaten verschwunden war und was jetzt auf sie zukommt. Dabei sprach sie nicht nur über vielversprechende Projekte für das kommende Jahr, sondern auch über die Gründe ihrer TV-Abstinenz in den vergangenen Jahren. Während ihr Mann Serkan Yavuz (32) regelmäßig an Reality-Formaten teilnahm, blieb Samira meist zu Hause bei den gemeinsamen Töchtern. "Ich habe mich einfach nicht getraut zu gehen, weil ich halt so eine Gluckenmutter bin und immer zu ihm gesagt habe: 'Die brauchen wenigstens eine Bezugsperson, bei der sie wissen, die ist immer da.' Und das habe ich übernommen", erklärte sie ihre Entscheidung und gesteht, dass sie sich auch oft nicht getraut habe, selbst aktiv zu werden.

Laut Samira stehen nun jedoch große Veränderungen an. Sie berichtete von zahlreichen bevorstehenden Projekten, die sie aus ihrer Komfortzone locken werden. Ihre Zurückhaltung hat sie inzwischen abgelegt, wie sie eindrücklich beschrieb: "Jetzt muss ich halt komplett auf meinen Beinen stehen und muss ja auch stattfinden." Für die kommende Zeit versprach sie ihren Fans Spannung: "Nächstes Jahr wird echt krass. Es sind so viele Dinge, die jetzt gegen Ende des Jahres starten und dann halt auch Auswirkungen auf das nächste Jahr haben werden." Die genaue Natur ihrer Projekte ließ sie aber noch offen.

Anfang des Jahres musste Samira einen schweren Schlag verkraften: Sie trennte sich wegen der Untreue ihres Mannes Serkan. In den letzten Monaten ist viel passiert, aber mittlerweile zeigt sich die TV-Bekanntheit wieder selbstbewusst und voller Lebensfreude. In ihrem Podcast sagte sie offen: "Ich hab wieder so richtig Bock, was aus mir zu machen. Ich empfinde mich als schön. Ich lege wieder mehr Wert auf mich. Es ist mehr Motivation da dafür."

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025