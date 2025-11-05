Demi Moore (62) sorgt mit durchsichtiger Robe für Wow-Effekt

Demi Moore (62) zog alle Blicke auf sich, als sie diese Woche bei der LACMA Art + Film Gala in Los Angeles erschien. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem Naked Dress von Gucci, entworfen vom Designer Demna. Gefertigt aus schwarzem Netzstoff und geschmückt mit funkelnden Blumenmustern in Lila, Blau, Rot und Grün, setzte die transparente Robe ihre Figur perfekt in Szene. Dazu kombinierte Demi Rubin-besetzte Ohrringe, einen silbernen Armreif und glitzernde Ringe. Ihre Haare fielen in weichen Wellen über die Schulter, während ihr Make-up mit bronzenen Augen, zartem Rouge und einem glänzenden Lippenstift natürlich und frisch wirkte.

Bereits im September bewies Demi bei der Premiere des Gucci-Kurzfilms "The Tiger" während der Mailänder Modewoche ein ebenso gutes Händchen für modische Highlights. In einem goldenen Kleid mit hohem Kragen, Rückenfreiheit und bestickten Glockenärmeln zog sie auch dort alle Blicke auf sich. Der von Spike Jonze und Halina Reijn inszenierte Film läutete einen Wendepunkt für Gucci ein, da er die erste Kollektion von Demna als neuem Kreativdirektor präsentierte. Demi verkörperte die fiktive Barbara Gucci, die in der Geschichte als Leiterin von Gucci International dargestellt wird.

In einem Interview mit Glamour reflektierte die dreifache Mutter, die mittlerweile auf über vier Jahrzehnte im Showgeschäft zurückblicken kann, über den Wandel im Laufe ihrer Karriere. Sie betonte, dass sie heute eine ganz neue Freiheit empfinden würde, die ihr in jüngeren Jahren fehlte. "Trotz allem, was ich durchgemacht habe – und das war eine Menge – würde ich meinen heutigen Standpunkt nicht eintauschen wollen", erklärte Demi. Besonders schätzt sie die Gelassenheit, nicht immer alle Antworten parat haben zu müssen.

Demi Moore bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

Demi Moore, September 2025

Demi Moore, November 2025