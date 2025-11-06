Demi Moore nimmt an Benefizgala für Ex Bruce Willis teil

Am Mittwochabend versammelten sich zahlreiche Stars in New York City, um Bruce Willis (70) bei einer besonderen Benefizveranstaltung der Soho Sessions zu ehren. Unter den Gästen war auch seine ehemalige Ehefrau Demi Moore (62), die ihre Unterstützung für den an Demenz erkrankten Schauspieler öffentlich zeigte. Die Veranstaltung sammelte Spenden für die Organisation The Association for Frontotemporal Degeneration, die sich der Erforschung und Unterstützung bei dieser Krankheit widmet. Die "Ghost"-Berühmtheit präsentierte sich in einem eleganten schwarzen Outfit und zog mit ihrer schlichten, aber ansprechenden Erscheinung die Aufmerksamkeit auf sich.

Demi und Bruce waren von 1987 bis 2000 verheiratet. Trotz Trennung und Scheidung verbindet die Hollywoodstars heute eine familiäre Freundschaft. Die Golden Globe-Preisträgerin hat sich in den letzten Jahren immer wieder an der Seite ihres Ex-Mannes gezeigt, um ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Neben Demi war auch Bruce' Ehefrau Emma Heming (47) anwesend, die trotz ihrer Krücken ein Lächeln für die Fotografen bereithielt.

Bruce ist seit 2022 aufgrund seiner Diagnose mit frontotemporaler Demenz nicht mehr im Schauspielgeschäft aktiv. Die progressive Erkrankung bedeutet vor allem große Herausforderungen für ihn und seine Familie, zu der fünf Kinder aus zwei Ehen gehören. Emma berichtete erst kürzlich, wie sehr ihre zwei gemeinsamen Töchter ihren Papa und seine Lebhaftigkeit vermissen. "Sie trauern, sie vermissen ihren Papa so sehr. Er verpasst wichtige Meilensteine, das ist hart für sie", berichtete sie gegenüber Vogue Australia, fügte aber tröstlich hinzu: "Aber Kinder sind belastbar."

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Imago Emma Heming bei den Soho Sessions in New York, November 2025

Imago Demi Moore in New York City, November 2025