Süßer Geburtstagsgruß: Demi Moores Enkelin Lou singt für sie

Demi Moore (63) hat am 11. November ihren 63. Geburtstag gefeiert und erhielt dabei eine ganz besondere Überraschung von ihrer zweijährigen Enkelin Louetta. Die Kleine, die von ihrer Familie liebevoll "Lou" genannt wird, sang ihrer "Yaya", wie sie Demi nennt, über FaceTime ein entzückendes Geburtstagsständchen. Nachdem Louetta mit einem fröhlichen "Happy Birthday" begonnen hatte, bedankte sich Demi mit sichtbarer Rührung: "Aw, danke! Was für ein toller Gesang. Ich liebe dich!" Der liebevolle Moment endete mit Küssen, die die beiden sich zuwarfen, und dem charmanten Abschiedsgruß der Enkelin: "See you later, alligator… after a while, crocodile."

Demi teilte das süße Erlebnis in einem Video auf Instagram und bedankte sich zugleich für alle Geburtstagswünsche. Ihre Tochter Rumer Willis (37) ist die stolze Mutter von Louetta, die sie zusammen mit ihrem Ex-Partner Derek Richard Thomas großzieht. Louetta hat eine bemerkenswerte Bindung zu ihrer Großmutter, wie Rumer kürzlich gegenüber dem Magazin People verriet. Nicht selten hellt sich Louettas Gesicht vor Freude auf, wenn sie Zeit mit ihrer Yaya verbringt – was womöglich unter anderem daran liegen könnte, dass die Schauspielerin ihrer Enkelin das Fernsehen erlaubt. "Wir schauen in diesem Haus kein Fernsehen. Niemals. Nicht bevor sie fünf ist", habe sich Rumer vorgenommen, doch Demi war anderer Meinung und schaute mit Louetta umgehend ihre ersten Disney-Filme.

Wie eng und herzlich ihre Bindung zu Rumers Tochter ist, macht Demi in einem Interview laut People auch selbst deutlich. "Ich sehe in ihr reine Freude... sie ist einfach ein fröhliches kleines Wesen", schwärmte die "The Substance"-Darstellerin von dem Anblick ihrer Enkelin. Derartige Freude entfache Louetta auch bei ihrem Großvater Bruce Willis (70). Rumer sehe förmlich, wie sein Gesicht aufleuchte, wenn er Zeit mit der Zweijährigen verbringt.

Instagram / rumerwillis Demi Moore und Enkelin Louetta im Sommer 2024

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihrer Enkeltochter Louetta, November 2025

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta