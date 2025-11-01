Zu nah? Billy Bob Thornton posiert innig mit Demi Moore

Billy Bob Thornton (70) war am Donnerstagabend in Los Angeles das Gesprächsthema des Abends: Bei der Premiere der zweiten Staffel von "Landman" erschien der 70-Jährige gemeinsam mit Kollegin Demi Moore (62) – und der Auftritt der beiden hatte es in sich, wie Daily Mail berichtet. Als Billy von hinten seine Hände um Demis Taille legte, sie eng an sich zog und ihre Hüften fest an seine presste, schien sie – wie auch die umstehenden Fotografen – kurz die Luft anzuhalten. Auf den Bildern wirkt Demi angespannt, ihr Lächeln fast eingefroren, als wisse sie nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Einige Fans fühlten sich direkt an die frühen 2000er erinnert: Schon damals zeigte sich Billy gern in fast identischer Pose – allerdings mit seiner damaligen Frau Angelina Jolie (50).

Auf der Veranstaltung sollten Billy und Demi eigentlich nur die Werbetrommel für die Serie "Landman" rühren, die am 16. November auf Paramount+ in die nächste Staffel geht. Die neuen Episoden führen wieder mitten hinein ins texanische Ölgeschäft – eine Welt aus Macht, Risiko und glänzenden Fassaden. Die Serie, inspiriert vom Podcast "Boomtown", vereint Billy, Demi und Ali Larter (49) in einem explosiven Dreieck. Ali kehrt als Angela Norris zurück, die Ex-Frau von Billys Serienfigur Tommy – ein Wiedersehen mit Konfliktpotenzial. Der Premierenabend lieferte davon schon eine Kostprobe: Blitzlichtgewitter, charmantes Geplänkel und spürbare Chemie zwischen den Stars.

Billy, bekannt für seine oft extravaganten Auftritte und Beziehungen, blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Während seiner Ehe mit Angelina, die von 2000 bis 2003 dauerte, sorgte das damalige Traumpaar mit ungewöhnlichen Gesten, wie dem Tragen von Blutampullen um den Hals, für Aufregung. Der Schauspieler selbst erinnerte sich Jahre später, dass diese Zeit "verrückt" gewesen sei. Heute lebt Billy in einer stabilen Ehe mit Connie Angland, während er weiterhin in der Filmbranche aktiv ist und offenbar hie und da nochmal beweisen möchte, dass er bei Hollywoods schönsten Frauen noch immer einen Stein im Brett hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Bob Thornton und Demi Moore bei der Los-Angeles-Premiere von Paramount+’s Landman Staffel 2, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Bob Thornton im Juli 2022