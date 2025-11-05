"Der Promihof"-Star muss Show krankheitsbedingt verlassen

Bitterer Abschied auf dem Hof: Alessandra Riili musste in der zehnten Folge von Der Promihof vorzeitig ihre Koffer packen und das Format krankheitsbedingt verlassen. Vor laufenden Kameras schilderte die Reality-TV-Teilnehmerin: "Ich fühle mich so schlecht. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so schlecht gefühlt. Meine Mandeln sind so zugeschwollen. Ich habe meine ganze Lippe aufgebissen, weil es mir so wehtut." Kurz darauf fasste sie eine traurige Entscheidung und verkündete: "Also, Promihof. Leider geht's mir nicht so gut und ich muss den Hof verlassen."

Die Anteilnahme im Ensemble war groß. Giulia Siegel (50) kümmerte sich rührend um Alessandra und übernahm spontan die Fürsorgerolle. "Ich habe ihr eine heiße Suppe gebracht. Ich schaue, wie es ihr geht. Ich würde ihr gerne eine Geschichte aus einem Buch vorlesen", betonte die Blondine. Auch Saskia Beecks (37) stand mit kleinen Handgriffen und Zuspruch bereit. Doch trotz der Hilfe ihrer Mitstreiterinnen spielte Alessandras Körper nicht mehr mit: "Es tut mir echt leid. So unnötig, warum passiert mir das immer. Das nervt."

Bei der Verabschiedung nahm Giulia sie in den Arm: "Es tut mir wahnsinnig leid für jeden, der ausscheiden muss durch Krankheit und nicht durch das Spiel." Besonders emotional reagierte Aurelia Lamprecht, die in Tränen ausbrach: "Erst das gestern mit Muddern, dann das mit Alessandra. Das ist einfach zu viel. Alessandra und ich haben uns so gefunden und direkt verstanden. Das macht mich echt fertig." Auch Ina Kina fasste die gedrückte Stimmung mit liebevollen Worten zusammen: "Kompletter Schockmoment. Ich habe Alessandra sehr geschätzt, ist eine wirklich süße Maus."

RTLZWEI Saskia Beecks, Aurelia Lamprecht und Alessandra Riili und weitere Teilnehmer bei "Der Promihof"

RTLZWEI Alessandra Riili bei "Der Promihof"

RTLZWEI Alessandra Riili und Giulia Siegel bei "Der Promihof"