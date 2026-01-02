Mirja du Mont zieht trotz Angststörung ins Dschungelcamp

Mirja du Mont (49) wagt sich im neuen Jahr an eine neue Herausforderung: Sie zieht am 23. Januar ins beliebte Dschungelcamp. Dabei trägt die Schauspielerin eine große Last im Gepäck: "Seit 2018 leide ich unter einer Panik- und Angststörung", offenbart sie in einem Interview mit Bild. Das ehemalige Model erzählt, wie sie zwei Jahre unter starkem Schwindel und Hörverlust auf einem Ohr litt – Erfahrungen, die ihren Alltag komplett auf den Kopf stellten und selbst einfache Situationen wie das Autofahren oder den Gang in den Supermarkt unmöglich machten.

Nach intensiver Therapie geht es Mirja heute besser, aber sie hat nicht vergessen, wie schwer diese Zeit war. Mit ihrem Einzug in das australische Camp möchte sie ein Zeichen setzen. "Ich hoffe, dass ich ein Mutmacher bin, wenn ich nicht gleich an Tag eins aufgebe", betont sie. Der Unter uns-Star möchte zeigen, dass es auch nach Tiefpunkten weitergehen kann und Menschen mit ähnlichen Erfahrungen ermutigen, sich ihren Ängsten zu stellen. Dabei sei sie nicht nur auf die Dschungelkrone aus, sondern vielmehr auf das Abenteuer und die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen.

Mit ihrer Teilnahme betritt sie kein Neuland, wenn es um Reality-TV-Formate geht. Erst kürzlich war sie in der RTL-Show "Die Verräter" zu sehen, in der sie geschickte Intrigen spinnen musste. Im Interview lässt Mirja aber keinen Zweifel daran, dass sie im Camp keine Strategie fahren möchte: "Ich könnte im Camp keine Rolle spielen. Nach ein paar Tagen fallen die Masken." Sie beschreibt sich selbst als ehrlich und humorvoll, gibt aber zu, dass ihr schwarzer Humor möglicherweise nicht bei allen gut ankommen könnte: "Da muss ich aufpassen, das könnte ein paar Leute pikieren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont, 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026