"Stranger Things": David Harbour kämpfte mit Hosenpannen

David Harbour (50) hatte am Set der fünften Staffel von Stranger Things mit einem eher ungewöhnlichen Problem zu kämpfen: reißende Hosen. Laut der Kostümdesignerin Amy Parris, die in einem Interview mit OK! über ihre Arbeit sprach, riss David während der Dreharbeiten immer wieder seine Hose. Durch die intensiven Actionszenen unter starker physischer Belastung der Kleidung – darunter Knie- und Ellbogenschoner, eine Jacke, ein Rucksack und andere Ausrüstung – war das verwendete Baumwollmaterial den Strapazen einfach nicht gewachsen. "Es war unvermeidlich, dass bei all dem Bewegungsaufwand mal eine Hose aufplatzt", verriet Parris und fügte hinzu, dass es beinahe zu einem unfreiwilligen Blick auf Davids Unterwäsche gekommen wäre. Privat fällt der Schauspieler aktuell eher mit irritierenden Schlagzeilen auf.

Amy Parris, die bereits seit der dritten Staffel für die Kostüme der Netflix-Serie verantwortlich ist, sprach auch über ihre enge Zusammenarbeit mit dem Cast. Besonders zu Millie Bobby Brown (21) hat sie über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Parris berichtete, dass Millie ihr vor ihrer Hochzeit mit Jake Bongiovi (23) im Mai 2024 sogar einen frühen Blick auf ihr maßgeschneidertes Brautkleid gewährte. "Es war so wunderschön", schwärmte die Designerin und zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Weiterentwicklung der Schauspielerin, sowohl als Künstlerin als auch als Mensch. Es sei für sie eine Freude gewesen, Millie auf diesem Weg zu begleiten und ihre Reifung mitzuerleben.

Abseits von ihrer professionellen Beziehung am Set betonte Amy auch, wie geerdet Millie und ihre jungen Kollegen trotz ihres großen Erfolges geblieben seien. Besonders beeindruckend sei dabei, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler mit eigenen Ideen zur Gestaltung ihrer Filmcharaktere beitragen. "Wenn sie eine starke Meinung dazu haben, würde ich immer zuhören, weil sie genau verstehen, warum ihre Figur etwas tragen würde oder nicht", erklärte die Designerin. Amy plagen allerdings auch andere, ganz praktische Probleme am Set: Von "Demogorgon-Blut" bis zu anderen hartnäckigen Flecken sorgt sie dafür, dass trotz Chaos und Action alles wieder blitzsauber wird – und das meist mit einer ordentlichen Portion Waschmittel.

Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood

Netflix David Harbour in "Stranger Things"

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5