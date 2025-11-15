Dieses Musik-Duo rätselt heute bei "The Masked Singer" mit

Heute steigt bei The Masked Singer die zweite Rätselrunde – und sie hält ein Comeback bereit, das Fans begeistert: Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) von The BossHoss kehren an das Ratepult zurück, um Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) zu unterstützen. Ihre Aufgabe: die Identitäten der verbliebenen acht Masken im Wettbewerb zu entschlüsseln. Die Country-Rocker zeigen dabei nicht zum ersten Mal ihr Kombinationsgeschick: Schon in den Staffeln neun und elf brachten sie Schwung und Spürsinn in die beliebte Sendung.

Die Rückkehr der beiden Musiker verspricht besonderen Charme. Alec selbst steckte in Staffel drei unter der Alien-Maske und kennt daher Backstage-Wege, Kostümtricks und die Tücken der Indizien aus eigener Erfahrung – ein kleiner Vorteil, der für zusätzliche Einblicke sorgen könnte. Zum Auftakt der neuen Staffel saß Edin Hasanović als Promi-Unterstützung neben Verona und Chris am Ratepult. Heute übernehmen die BossHoss-Jungs diese Rolle – mit gewohnter Lockerheit und geschultem Ohr für Stimmfarben, die sich hinter verstellten Vocals verbergen.

Schon zum Auftakt der Staffel gab es eine große Überraschung: Barbara Becker (59) musste als Erste die Show verlassen. Versteckt im auffälligen Smiley-Kostüm hatte die Sängerin "On Top of the World" von den Imagine Dragons performt. Weder das Rateteam noch die Zuschauer rechneten damit, dass sich Barbara hinter der Maske verbarg. Besonders Verona war völlig baff, als ihre langjährige Freundin enttarnt wurde. "30 Jahre kennen wir uns. Schatz, ich bin es!", rief Barbara nach der Demaskierung.

ProSieben Chris Tall und Verona Pooth bei "The Masked Singer"

ProSieben Alec Völkel und Sascha Vollmer alias The BossHoss bei "The Masked Singer"

Joyn/Willi Weber Barbara Becker bei "The Masked Singer"