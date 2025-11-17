Geheimtipp: So düster ist Billie Eilish' Schauspiel-Debüt

Billie Eilish (23) begeistert ihre Fans derzeit nicht nur mit Musik, sondern auch mit ihrem Schauspieltalent in der Amazon-Prime-Serie "Swarm". In dem von Donald Glover (42) und Janine Nabers entwickelten Thriller geht es um Dre Greene, verkörpert von Dominique Fishback, deren Besessenheit von der Pop-Ikone Ni’Jah in eine erschreckende Gewaltspirale führt. Die 23-Jährige schlüpft in die Rolle einer charismatischen Kultanführerin, die Dre in einer entscheidenden Phase ihres Lebens begegnet. Die Serie, die in sieben düsteren Episoden das menschliche Verhalten beleuchtet, kombiniert psychologischen Horror, satirische Elemente und eine fesselnde Handlung – ein Geheimtipp für Thriller-Fans.

Im Zentrum der Geschichte steht Dre, deren fanatische Verehrung für Ni’Jah nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Mitmenschen ins Chaos stürzt. Die toxische Kultur rund um Fandoms und soziale Medien wird dabei in der Serie gekonnt inszeniert, wobei Billie als spirituelle Führerin eine der markantesten Szenen liefert. Seit der Premiere hat "Swarm" sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeistert – Rotten Tomatoes bewertet die Serie mit 87 Prozent Zustimmung von Seiten der Kritiker und 73 Prozent vom Publikum. Donald führte selbst Regie bei der Pilotfolge und setzte damit den verstörenden Ton der Serie, der sich durchgehend hält.

Billie, die bisher vor allem durch ihre Musik weltweit gefeiert wurde, zeigt in "Swarm" eine völlig neue Seite: reduziert, kontrolliert und mit leiser, aber spürbarer Autorität. Diese Wandlungsfähigkeit überrascht jedoch nicht, betrachtet man ihren Hang dazu, Grenzen zu überschreiten und Neues auszuprobieren. Privat ist die Musikerin für ihre enge Beziehung zu ihrer Familie bekannt, insbesondere zu ihrem Bruder Finneas O'Connell, mit dem sie ihre Songs bisher gemeinsam schrieb und produzierte.

MGM Amazon Studios Billie Eilish in "Swarm"

Getty Images Billie Eilish auf der Premiere von "Bienenschwarm" im März 2023

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei der Oscar-Verleihung 2024