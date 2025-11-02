Diesen Hit hätte Billie Eilish fast nicht veröffentlicht

Billie Eilish (23) hat verraten, dass ihr erfolgreicher Song "Birds of a Feather" beinahe nicht auf ihrem Album gelandet wäre. In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärte die Sängerin, dass sie mehrfach in Erwägung zog, den Song zu streichen. "Wir sollten das rauswerfen", habe sie damals gedacht und sogar ihrem Label gesagt: "Dieses hier ist irgendwie dumm." Zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell hatte sie ganze elf Monate an dem Track gearbeitet, der später Platz zwei der Billboard Hot 100 erreichte und mit fünffachem Platin ausgezeichnet wurde.

Trotz ihrer Zweifel erwies sich "Birds of a Feather" als ein großer Erfolg und brachte Billie gleich drei Grammy-Nominierungen ein: als Aufnahme des Jahres, Lied des Jahres und beste Pop-Solo-Performance. Die sonst für ihre melancholischen Klänge bekannte Musikerin hatte sich hier an einem fröhlicheren Sound versucht, was sie später jedoch mit einem düsteren Element ausglich, um dem Song Tiefe zu verleihen. "Wir haben über die Idee geschrieben, dass du bald sterben wirst und es auskosten solltest", erklärte sie.

Bereits zu Beginn ihrer Karriere war Billie dafür bekannt, sich den Wünschen der Musikindustrie zu widersetzen. Während viele verlangten, sie solle fröhlichere Lieder schreiben, hielt sie daran fest, sich musikalisch treu zu bleiben. "Es wäre einfach nicht ehrlich gewesen, hätten wir das getan", erzählte sie im Interview und zeigte sich stolz auf ihr jüngeres Ich, das zu dieser Entscheidung stand. Seitdem ist sie ihrem kreativen Stil treu geblieben und hat es geschafft, mit ihrer Musik regelmäßig neue Meilensteine zu setzen.

Getty Images Billie Eilish bei einem Konzert in Miami, Oktober 2025

Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas

Getty Images Billie Eilish, Februar 2025