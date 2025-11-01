Vorbildlich: Billie Eilish rüttelt alle Milliardäre wach

Bei den diesjährigen WSJ Magazine Innovator Awards in New York City hat Billie Eilish (23) für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin, die mit dem Music Innovator Award ausgezeichnet wurde, nutzte ihre Dankesrede, um Superreiche direkt anzusprechen – und das buchstäblich vor deren Augen. Vor Gästen wie dem Facebook-Mogul Mark Zuckerberg (41) und seiner Ehefrau Priscilla Chan (40) sagte sie: "Wenn du Milliardär bist, warum bist du Milliardär? Kein Hate, aber gebt euer Geld ab, Leute." Offen sprach sie dabei über die Notwendigkeit, in dunklen Zeiten wie diesen mehr Empathie und Unterstützung zu zeigen.

Doch Billie, die ihren Namen als Kind gehasst hat, ließ es nicht nur bei Worten bewenden. Wie an dem Abend bekannt gegeben wurde, spendet sie ganze 11,5 Millionen Dollar (umgerechnet 9.903.548 Euro) aus den Einnahmen ihrer kürzlich abgeschlossenen Tour an eine Vielzahl von Projekten. Die unterstützten Organisationen setzen sich für Themen wie Ernährungsgerechtigkeit, Klimaschutz und die Reduktion von Kohlenstoffemissionen ein. Mit ihrer beeindruckenden Geste und direkten Ansprache an die Elite sorgte Billie nicht nur für Applaus, sondern vor allem für Bewunderung in den sozialen Medien. Ein Reddit-Nutzer kommentierte: "Mutig. Schön zu sehen, dass ein Promi seinen Prinzipien treu bleibt, selbst in einem Raum voller mächtiger Leute."

Billies Rede spiegelt ihre Überzeugungen und ihren Wunsch nach positiven Veränderungen wider, für die sie auch in der Vergangenheit immer wieder eintrat. Bekannt für ihre Leidenschaft für Umweltaktivismus und soziale Gerechtigkeit, bleibt die Sängerin ihrer Linie treu – auf der Bühne wie abseits davon. Neben ihrer musikalischen Karriere ist Billie für ihre enge Beziehung zu ihrer Familie bekannt: Sie arbeitet häufig mit ihrem Bruder Finneas an ihren Songs, und ihre Eltern unterstützen sie ebenso seit Beginn ihrer Karriere. In ihrer Rede schaffte sie es, mit Humor und Entschlossenheit gleichermaßen zu punkten – und damit einen Moment zu schaffen, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Getty Images Billie Eilish, Februar 2025

Getty Images Priscilla Chan und Mark Zuckerberg

Getty Images Billie Eilish im März 2024