Nina Anhan klärt auf: Darum verlässt sie Haftbefehl nicht

Nina Anhan meldet sich mit klaren Worten: Im RTL-Interview spricht sie über ihre Ehe mit Rapper Haftbefehl (39), bürgerlich Aykut Anhan, und erklärt, warum eine Trennung für sie nicht zur Debatte steht. Auslöser der Debatte ist die Ende Oktober veröffentlichte Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story", die das Paar erneut in den Fokus rückt. Während über ihr Privatleben heftig diskutiert wird, betont Nina im Gespräch mit Frauke Ludowig (61), dass sie Gerüchte um ein Aus klar zurückweist. Sie stellt Zusammenhalt voran und verweist auf das Versprechen, das sie ihrem Mann gegeben hat. "In guten wie in schlechten Zeiten", sagt sie und macht deutlich, dass sie trotz aller Herausforderungen an der Seite ihres Partners bleibt.

Die gelernte Kosmetikerin spricht offen darüber, wie sie die schwierigen Phasen erlebt hat. "Das ist ein Teil von unserer Geschichte", erklärt Nina und ordnet die öffentlich bekannten Rückschläge ihres Mannes ein. Die Doku zeigt Haftbefehl als Künstler, der früh mit Drogen in Kontakt kam und 2023 nach einer Überdosis wiederbelebt werden musste. Für manche ein Anlass, die Beziehung infrage zu stellen, für Nina ein Moment, ihre Haltung zu schärfen: "Meine Aufgabe ist einfach Zusammenhalt. Ich will einfach die Familie schützen. Das ist für mich eigentlich Priorität", sagt sie im Interview. Um bei sich zu bleiben, setzt sie auf Meditation und Yoga. Zugleich berichtet sie von Hoffnung: Ihr Mann sei derzeit clean, und er versichere ihr seine Liebe immer wieder.

Die beiden, die seit 2016 verheiratet sind und zwei gemeinsame Kinder haben, erfahren weiterhin öffentliche Aufmerksamkeit. Während Nina in einem früheren Statement öffentlich klarstellte, dass es in ihrer Ehe niemals körperliche Gewalt gegeben habe, bleibt sie in anderen privaten Angelegenheiten zurückhaltend. Der Rapper Haftbefehl, bekannt für seine Musik und eindrucksvollen Texte, hat in Interviews selbst mehrfach von Nina als bedeutender Stütze gesprochen. Ihr aktuelles Interview wirkt wie ein bewusstes Lebenszeichen: keine großen Einblicke, aber eine klare Botschaft – sie und der Musiker stellen sich den Herausforderungen zusammen und halten ihre Familie im Blick.

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im September 2020

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".