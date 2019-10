Was für eine unerwartete Baby-News: Am Donnerstag verkündete Reality-Darstellerin Christin Kaeber völlig überraschend, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Erst im Sommer hatte die Schwester von Ex-Bachelor-Babe Liz Kaeber (27) ihren neuen Freund Leon kennengelernt, wie sie vor Kurzem gegenüber Promiflash verriet. Über ihren ersten Nachwuchs könnten die Polizistin und ihr Partner aktuell kaum glücklicher sein. Doch die vergangenen Monate sollen alles andere als einfach gewesen sein...

Auf Instagram zeigten Christin und Leon nun erstmals ein Ultraschallbild von ihrem Kind. Dazu offenbarte die Influencerin: "Die zurückliegenden Monate waren sehr, sehr schwer, nicht nur für uns, sondern auch für unser kleines Wunder. Doch wo so unbeschreiblich viel Liebe ist, ist auch Kampf." Was sie genau mit diesen Worten meint, behielt die Blondine für sich. Sie und ihr Freund seien nun aber umso stolzer und glücklicher über ihren Nachwuchs.

Dass Christin den Vater ihres Kindes erst seit wenigen Monaten kennt, scheint für sie kein Problem zu sein. "Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan und unverhofft kommt oft, aber Liebe misst sich nicht an Zeit und durch nichts in der Welt hat man eine hundertprozentige Gewissheit", meinte sie in Bezug auf ihre überraschende Schwangerschaft.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leon, Oktober 2019

