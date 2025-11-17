Sarah Fergusons Kinderbuch: Veröffentlichung wird gestoppt

Bitterer Dämpfer für Sarah Ferguson (66): Das geplante Kinderbuch "Flora And Fern: Kindness Along The Way" sollte erst am 9. Oktober erscheinen, wurde dann auf den 20. November verschoben – und kommt nun offenbar gar nicht mehr in den Handel. Das meldet die BBC unter Berufung auf NielsenIQ Book Data, die die Streichung bestätigt haben. Die Ex-Frau von Andrew Mountbatten Windsor (65) wollte mit dem zweiten Band der Reihe eigentlich an frühere Erfolge anknüpfen. Stattdessen steht sie wenige Tage vor dem zuletzt angekündigten Termin ohne Veröffentlichung da. Eine Stellungnahme von Sarah blieb zunächst aus.

Der Rückzug des Titels trifft in einer heiklen Phase: Nach Berichten von "The Bookseller" war die Produktion bereits geplant, Listungen zeigten das Buch bis vor Kurzem noch als bald verfügbar. Parallel reißen die Turbulenzen rund um Andrew nicht ab. Ende September kamen E-Mails ans Licht, in denen Sarah den verstorbenen Jeffrey Epstein (†66) als "standhaften, großzügigen und großartigen Freund" bezeichnete – mehrere Wohltätigkeitsorganisationen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit. Laut The Sun soll Sarah zuletzt "in Panik" gewesen sein; ein Insider sprach von häufigen Abstechern in den Pub "The Doghouse". Wie es mit weiteren Projekten weitergeht, ist offen.

Für die Autorin ist es ein empfindlicher Schlag, denn Geschichten für Kinder sind seit Jahren ihr kreatives Zuhause. Mehr als 70 Bücher hat Sarah bereits veröffentlicht, darunter "Budgie and the Blizzard" und "Little Red", dazu Romane wie "Her Heart for a Compass". Privat zog sich die Mutter von Beatrice (37) und Eugenie (35) nach den jüngsten Einschnitten spürbar zurück. Freunde berichten, dass vertraute Routinen Halt geben: Zeit mit der Familie, Spaziergänge, Telefonate mit den Töchtern.

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024