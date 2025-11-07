Fan-Fotos zeigen Helene Fischer erstmals nach Geburt

Neue Aufnahmen von Helene Fischer (41) – und das mitten in ihrer Babypause. Die Sängerin wurde in Berlin gesichtet, wo sie laut Bild für die von Kai Pflaume (58) moderierte Show "Klein gegen Groß" vorbeigeschaut haben soll. Auf Instagram machen seitdem Bilder die Runde, die Helene Arm in Arm mit Fans zeigen. Auf den Schnappschüssen sieht man Helene schlicht gekleidet und mit einem Lächeln auf den Lippen. Die ersten Bilder der Schlagerqueen seit der Geburt ihres zweiten Kindes wurden auf Fanpages rasant geteilt.

Auffällig leger, aber mit Stil präsentierte sich die Sängerin in dunkler, eng anliegender Jeans, dazu einem schwarzen Pullover mit goldenen Details und markanten Schulterpolstern – ein Look, der an ihre Bühnenästhetik erinnert, nur dezenter. Fans zeigten sich im Netz überrascht, die 41-Jährige wiederzusehen. Schließlich hatte sie angekündigt, sich bis Jahresende aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. In den Kommentaren auf Social Media regnet es wohl auch deshalb Lob und Jubelbekundungen. "Wow, wie toll sie endlich mal wiederzusehen", schwärmte ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Sie sieht einfach umwerfend aus."

Die Sängerin, die durch Hits wie "Atemlos durch die Nacht" zur Ikone wurde, achtet schon immer darauf, ihr Privatleben zu schützen. Ihre Familie steht für sie an erster Stelle, was auch in Interviews immer wieder durchklingt. Auf der Bühne zieht sie nicht nur mit ihrer aufwändigen Show alle Blicke auf sich, sondern auch mit ihren stilvollen Outfits. Die neuesten Aufnahmen beweisen: Auch abseits der Kameras kann Helene ihre Fans überzeugen.

IMAGO / Harald Deubert Helene Fischer bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

https://www.instagram.com/p/DQTZ69zjKlI/?img_index=1 Helene Fischer mit einem Fan im Arm, November 2025

https://www.instagram.com/p/DQTZ69zjKlI/?img_index=2 Helene Fischer neben einem Fan, November 2025