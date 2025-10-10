Nadja Großmanns neues Liebesglück fernab der Reality-Welt

Nadja Großmann, bekannt aus diversen Reality-Dating-Formaten, hat eine spannende Liebesneuigkeit verraten. Im Podcast "Sendezeit" stellte Moderatorin Nura (36) eine direkte Frage zu ihrem Liebesleben. "Wir sehen dich so selten verliebt. Man hört auch irgendwie nicht, wen du datest", bemerkte Nura. Auf diese Bemerkung reagierte Nadja mit einer überraschenden Offenbarung: "Ich lerne jemanden kennen." Sie erklärte, dass es sich bei diesem Mann jedoch nicht um jemanden aus der Welt der Öffentlichkeit handelt. Ob sich daraus etwas Ernstes entwickelt, bleibt abzuwarten.

Interessanterweise schloss der Reality-TV-Star in ihrem Gespräch nicht aus, dass sie sich in Zukunft möglicherweise bei einer festen Beziehung wieder im Fernsehen zeigen könnte. Ein Sommerhaus-Einzug ist für sie denkbar, sollte die Beziehung stabil genug sein. Allerdings machte sie im Podcast klar, dass sie großen Wert darauf legt, sich nicht mehr leichtfertig auf andere aus der Branche einzulassen. Dafür müssten "sehr, sehr viele Punkte" zusammenpassen, betonte Nadja. Für sie scheint es derzeit wichtiger zu sein, einen privaten Weg abseits des Rampenlichts zu gehen.

Nadja hat bereits in der Vergangenheit durch ihre Teilnahme an verschiedenen Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love für Unterhaltung gesorgt. Dabei ging es nicht immer konfliktfrei zu, denn Reality-Formate sind bekannt für ihre dramatischen Momente und emotionalen Höhen und Tiefen. Auch Kollegen wie Marc-Robin Wenz sorgten mit sowohl privatem als auch beruflichem Verhalten in ähnlichen Formaten für Schlagzeilen. Nadja bleibt jedoch ihren Werten treu und legt den Fokus auf Authentizität – sowohl vor der Kamera als auch im Privatleben.

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025

Instagram / nura Nura, Rapperin

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja