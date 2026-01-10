Deshalb soll sich Katie Price von JJ Slater getrennt haben

Katie Price (47) soll sich Berichten zufolge von ihrem Partner JJ Slater getrennt haben, mit dem sie knapp zwei Jahre liiert war. Die Reality-TV-Ikone soll dem früheren Teilnehmer von "Married At First Sight UK" ein klares Ultimatum gestellt haben: Hochzeit und vielleicht noch ein Kind – oder das Ende der Beziehung. Ein Insider verriet dem Magazin Mirror, dass JJ durch den Druck, den Katie ausübte, überfordert war.

Der Insider erklärte, die Situation habe sich schon länger angebahnt: "Das war schon lange abzusehen. Katie drängte auf Ehe und Sicherheit, aber JJ hatte innerlich längst abgeschlossen." Anfangs habe der Altersunterschied keine Rolle gespielt, heißt es weiter, doch Katies Wunsch nach einem weiteren Baby und einer schnellen Hochzeit habe die Beziehung zunehmend belastet. JJ soll sich zudem von der ständigen Aufmerksamkeit und dem Trubel rund um die frühere Glamour-Ikone überfordert gefühlt haben: "Er war nicht bereit für all das Drama, das mit einer Beziehung mit Katie Price einhergeht, und bekam kalte Füße."

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach Katie kürzlich offen darüber, dass sie heute weniger Angst habe, allein zu sein. "Früher dachte ich, ich bräuchte einen Mann – heute weiß ich, ich brauche niemanden", erzählte die fünffache Mutter in ihrer Show und fügte hinzu: "Heute sage ich: Ich brauche keinen Mann. Wenn ich einen Mann will, dann, weil ich ihn will, nicht weil ich ihn brauche." Menschen aus ihrem Umfeld sehen das laut dem Insider allerdings kritisch und sind besorgt, dass die Reality-Ikone schnell in die nächste Beziehung stürzen könnte.

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024

ActionPress / Backgrid Katie Price und JJ Slater mit ihrer Katze, September 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star