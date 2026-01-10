43 Jahre Eheglück: Chevy Chase schwärmt von seiner Jayni

Chevy Chase (82) und seine Frau Jayni feiern beeindruckende 43 Jahre Ehe. In einem Interview mit People verriet der Schauspieler, was ihn so an seiner Liebsten fasziniert: "Sie ist die ehrlichste Frau, die ich je getroffen habe. Sie ist auch die schönste. Ich liebe den Duft ihres Nackens." Jayni offenbarte ebenfalls ihre Bewunderung für ihren Ehemann. "Er ist hinreißend. Es ist schwer, lange auf ihn böse zu sein", schwärmte sie und ergänzte: "Er ist auch kein Macho. Ich bin eine starke Frau, und ich glaube, es braucht einen besonderen Mann, um mit einer starken Frau zusammen zu sein."

Neben seiner glücklichen Ehe ist Chevy auch stolzer Vater und Großvater. Die Liebe zu seinen drei Töchtern Cydney, Caley und Emily sowie Enkelin Ivy erfüllt ihn mit besonderem Stolz. Emily erwartet derzeit sogar ihr zweites Kind, was die Vorfreude in der Familie weiter steigen lässt. Dass seine Kinder ebenfalls musikalisch begabt sind, macht ihn besonders glücklich. Sein Humor und seine lockere Art scheinen sich auch auf Enkelin Ivy übertragen zu haben, die ihn mit ihren gerade einmal anderthalb Jahren schon oft zum Lachen bringt.

Abseits seines Familienglücks öffnet sich Chevy in der neuen CNN-Dokumentation "I’m Chevy Chase and You’re Not" über sein Leben und seine Karriere, die in den vergangenen 50 Jahren einige Höhen und Tiefen durchliefen. Doch es sind die privaten Momente, die er besonders wertschätzt. Die enge Bindung zu seinen Kindern führte er auf die Prägung durch seinen Vater zurück, der trotz einer schwierigen Kindheit ein prägender und einfühlsamer Ansprechpartner für ihn war. All diese Erlebnisse und Beziehungen haben Chevy geprägt und ihm, wie er sagt, die Bedeutung von Lachen und Liebe in seinem Leben deutlich gemacht.

Getty Images Chevy Chase und Jayni Chase bei SNL50: The Anniversary Special in New York City

Getty Images Bei der Global Green Pre-Oscar Gala 2019: Jayni Chase und Chevy Chase im Four Seasons Los Angeles

Getty Images Chevy Chase bei der Premiere von "The Last Movie Star" im Egyptian Theatre in Hollywood, 22. März 2018