Epsteins Bruder behauptet: Akten wurden von Trump bereinigt

Mark Epstein, der Bruder des verstorbenen und verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66), hat in einem Interview brisante Anschuldigungen erhoben. Er behauptete, er habe von einer "ziemlich zuverlässigen Quelle" erfahren, dass die lang erwarteten Epstein-Akten angeblich manipuliert werden, um die Namen von Republikanern zu entfernen. Diese überraschende Wendung käme, nachdem Präsident Donald Trump (79), der zuvor gegen die Veröffentlichung der Dateien war, die Republikaner im Repräsentantenhaus plötzlich dazu aufgefordert habe, die Dokumente freizugeben. "Ich wurde kürzlich informiert, der Grund, warum sie die Dateien veröffentlichen werden, und der Grund für den Flip ist, dass sie diese Dateien sabotieren", erklärte er gegenüber NewsNation.

Während des Gesprächs offenbarte Mark auch, dass sein Bruder 2016, während Donalds erster Präsidentschaftskampagne, ihm gegenüber angedeutet habe, belastendes Material gegen den späteren Präsidenten zu besitzen. "Er hat mir nicht gesagt, was er wusste", sagte Mark zu NewsNation, "aber Jeffrey hatte definitiv belastendes Material gegen Trump" – Informationen, die "das Potenzial gehabt hätten, die Wahl zu verhindern". Jeffreys Verbindung zu Donald, mit dem er über Jahre befreundet war, bleibt heiß diskutiert, und Berichte legen nahe, dass sein Name in den Akten erscheint.

Jeffrey Epstein, ein umstrittener Unternehmer, wurde im Juli 2019 angeklagt: Die Anklage lautete auf sexuellen Handel mit Minderjährigen und Verschwörung zum sexuellen Handel mit Minderjährigen. Er starb nur einen Monat später in einer Gefängniszelle in New York unter mysteriösen Umständen, die offiziell als Suizid eingestuft wurden. Die Vorwürfe und Spekulationen um die Akten und Jeffreys frühere Beziehungen zu prominenten Namen bleiben auch nach seinem Tod weiterhin im Fokus. Sein Bruder Mark hielt sich in der Vergangenheit größtenteils zurück, tauchte jedoch immer wieder in den Medien auf, um über seinen Bruder zu sprechen. Seine neuesten Anschuldigungen dürften die ohnehin hitzigen Diskussionen um die Epstein-Affäre weiter anheizen.

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell