Das sagt Edda zu ihrem aufbrausenden Verhalten im Sommerhaus

Das Wiedersehen der Kandidaten des Sommerhaus der Stars sorgte für große Emotionen und hitzige Diskussionen. Reality-TV-Star Edda Pilz (24) stand dabei besonders im Fokus, als Moderatorin Frauke Ludowig (61) sie auf ihr Verhalten in den Spielen ansprach. Edda bezeichnete ihr Auftreten als "krass", betonte jedoch, dass es sich dabei nicht um angeborene Charakterzüge handle. "Ich habe gerade selber gesagt, dass ich Verantwortung für mein Verhalten übernehme und mein Verhalten in den Spielen krass fand, ich aber mittlerweile weiß, dass es kein Charakterzug ist, sondern eine Reaktion auf konstanten Druck ist", erklärte sie und verwies auf das Phänomen der reaktiven Misshandlung. Sie wolle diese Muster künftig durch eine therapeutische Aufarbeitung ändern.

Währenddessen sorgte ihr Ex, Micha, für eine weitere Eskalation, indem er Eddas Erklärungen belächelte und widersprach. Er machte deutlich, dass er ihre Aussagen nicht nachvollziehen könne und kommentierte: "Jetzt zu sagen, das ist keine Charaktereigenschaft von ihr, ist ja Quatsch, weil sie ist ja auch ein impulsiver Mensch, der auch viel schreit." Zudem warf Micha Edda vor, sich öffentlich in eine Opferrolle zu drängen, was er als "schwach" bezeichnete. Die angespannte Stimmung zwischen den beiden befeuerte die ohnehin emotional aufgeheizte Wiedersehensrunde noch weiter.

Edda Pilz, seit ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars zunehmend in der Öffentlichkeit präsent, ist vielen vor allem durch ihre impulsive Art bekannt. Ihre Kommentare während der Show deuten darauf hin, dass sie sich intensiv mit ihren persönlichen Verhaltensmustern auseinandersetzt und bereit ist, an sich zu arbeiten. Doch auch ihre turbulente Beziehung mit Micha hinterließ Eindruck bei den Zuschauern. Dass die beiden ehemaligen Partner auch nach der Show wenig versöhnlich miteinander umgehen, bestärkt die Diskussionen um die intensive Dynamik, die offenbar nicht nur innerhalb des "Sommerhauses" spürbar war.

RTL Edda Pilz bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz, Sommerhaus-Kandidatin 2025

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025