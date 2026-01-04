Mit 47 Jahren: Rapper Bushido wäscht zum ersten Mal Wäsche

Das Jahr 2026 startet für Bushido (47) und seine Familie mit vielen Neuanfängen: Pünktlich zum ersten Tag des Jahres begannen sie den Einzug in ihr neues Zweitzuhause in München Grünwald. Passend zur neuen Villa plant Anis Ferchichi, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, auch ein neues Projekt: Er möchte nun wohl ein echter Hausmann werden. Angesichts dieses Vorhabens macht er seiner Community auch ein Geständnis. "Ein kleines Update aus der Waschküche: Es ist unglaublich, ich habe in meinem Leben noch nie Wäsche gewaschen. Gestern war es dann so weit. Habe hier in München freiwillig den Wäschedienst übernommen", erklärt er sichtlich stolz in seiner Instagram-Story.

Die neue Haushaltsaufgabe scheint dem einstigen Gangsterrapper sogar Freude zu bereiten. Er berichtet, dass gerade schon seine dritte selbst angeworfene Maschine mit Wäsche läuft und zeigt auch einige Wäscheständer, auf denen sich schon die zum Trocknen aufgehängten Handtücher reihen. "Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hab auch eine App, da krieg ich dann eine Nachricht, wenn die Wäsche fertig ist", erzählt der 47-Jährige lachend. Sein Beitrag zum Haushalt soll sich aber nicht auf das Waschen beschränken. "Ich möchte jetzt mindestens einmal am Tag für alle kochen", verspricht Anis.

Ob seine neu gewonnenen Ambitionen etwas mit der Ehekrise mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) zu tun haben? Vor einigen Wochen berichteten die beiden von einer räumlichen Trennung, aber gleichzeitig auch, dass sie an ihren Problemen mithilfe einer Paartherapie angehen, anstatt aufzugeben. Ihre Bemühungen scheinen Früchte zu tragen: Das Paar verbrachte gemeinsam mit ihren Kindern die vergangenen Feiertage bei Anna-Marias Familie und starten in der kommenden Woche auch gewohnt als Team die neue Bushido-Tour. Kurz zuvor berichteten sie von einem entscheidenden Durchbruch in ihrer gemeinsamen Therapie.

Anzeige Anzeige

Imago Bushido beim Jubiläum 30 Jahre RTL Exclusiv an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, November 2024

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025 in Berlin