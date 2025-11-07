"Checke, was Liebe ist": Edith Stehfest teilt Bild von Jacob

Edith Stehfest (30) macht ihre zarten Herzmomente sichtbar – und zeigt jetzt, mit wem. In ihren Instagram-Storys markiert die Musikerin erstmals das Social-Media-Profil von Jacob Karl und lässt damit kaum Zweifel, wer an ihrer Seite kuschelt. Auf den Bildern liegt Jacob entspannt im Bett, daneben lehnt Edith offenbar an ihm, während ihr Hund sich dicht dazu schmiegt. Die Szene spielt sich im Privaten ab – nah und ungestellt. Untermalt wird das Ganze mit dem Song "Frieden" von Mika Noé. Ein Soundtrack, der die Stimmung der Aufnahmen aufgreift und die Botschaft verstärkt.

Zu hören sind in der Story Zeilen wie: "Ich glaub', ich checke jetzt, was Liebe ist" und "Ich hab das Gefühl, dass du mein Frieden bist". Die musikalische Liebeserklärung rahmt die intimen Bilder ein und passt zur ruhigen, fast schwebenden Atmosphäre der Aufnahmen. Dass Edith Jacob namentlich markiert, ist ein neues Detail in ihrem Social-Media-Auftritt: In den vergangenen Wochen hatte sie zwar mehrfach vertraute Fotos mit einem bisher ungenannten Mann geteilt, doch die eindeutige Verlinkung fehlte. Nun ist der Name sichtbar, die Nähe bleibt – und die Botschaft kommt ohne viele Worte aus.

Bereits eine Woche zuvor hatte Jacob unter einem Reel von Edith ein klares Statement gesetzt. "Ich liebe dich", schrieb er und setzte ein rotes Herz dahinter. Damit brachte er offen zum Ausdruck, was viele bereits vermuteten. In seiner Profilbeschreibung ist außerdem ein "E" wiederzufinden – ein weiteres Detail, das als Hinweis auf Edith gewertet werden kann. Die zweifache Mutter hat seinen Anfangsbuchstaben bisher noch nicht auf ihrem Profil aufgegriffen.

Imago Edith Stehfest, 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin