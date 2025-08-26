Fortsetzung von "Anyone But You"? Das sagt Glen Powell dazu

Glen Powell (36) und Sydney Sweeney (27) haben erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Während die beiden Schauspieler in der romantischen Komödie "Anyone But You" den Funken sprühen ließen, fanden die Gerüchte um eine mögliche Romanze auch abseits der Kameras kein Ende. In aktuellen Interviews betonten sie jedoch, dass vieles von der Öffentlichkeit selbst hineingedeutet wurde. "Die Leute waren es, die alle anderen Erzählungen geschaffen haben", erklärte Sydney dem Wall Street Journal am 20. August. Auf die Frage nach einer Fortsetzung des Films verriet Glen gegenüber The Hollywood Reporter, dass die beiden weiterhin darüber sprechen, jedoch auf die richtige Idee warten: "Das erfordert Geduld."

Die Filmchemie erwies sich als so überzeugend, dass "Anyone But You" ein Erfolg an den Kinokassen war und die Gerüchteküche weiter befeuerte. Auch nach dem Filmstart schien die Verbindung zwischen Glen und Sydney nicht abzubrechen. Gemeinsam nahmen sie an privaten Anlässen teil, wie der Hochzeit von Glens Schwester Leslie, bei der Sydney als Gast dabei war – allerdings ohne romantischen Hintergrund. Laut Insidern ist Sydney mit Glens Familie eng befreundet. Dennoch sorgten diese Auftritte weiterhin für Vermutungen. Glen und Sydney versichern indes, dass ihr Fokus auf einer möglichen Fortsetzung liegt, jedoch nur, wenn das Konzept stimmig ist.

Bereits während der Promotour für "Anyone But You" hatte sich Glens Ex-Partnerin Gigi Paris negativ über die Art und Weise geäußert, wie die Gerüchte um ihn und Sydney gehandhabt wurden. Dabei sprach sie von einem Mangel an Respekt und beklagte, wie öffentlich der Umgang mit den Spekulationen wurde. Zwischen Glen und Sydney haben die Diskussionen um ihre vermeintliche Beziehung jedoch offenbar keine Freundschaftsbarriere errichtet. Auch die enge Zusammenarbeit am Set ließ die beiden Schauspieler augenscheinlich nur näher zusammenrücken. Fans müssen sich jedoch gedulden, ob es – wie bei ihrer engen Verbindung – auch bei ihrem Filmprojekt zu einem Happy End in Form einer Fortsetzung kommt.

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Dezember 2023

Getty Images Glen Powell und Gigi Paris im September 2022