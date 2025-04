Ganz privat: Prinz William und Kate feiern ihre Hündin Orla

Ein neues Foto von der königlichen Hündin Orla sorgt für Begeisterung! Über ihren Instagram-Account teilten Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) anlässlich des "National Pet Day" ein Bild ihres geliebten Cocker Spaniels mit nassem Fell – offenbar frisch nach einem Bad. Dazu schrieben sie: "An diesem #NationalPetDay feiern wir die Tiere, die so viel Freude, Gesellschaft und Liebe in unser Leben bringen." Besonders für Fans der Royals war dies eine Überraschung, da Orla bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten wurde.

Die Hündin ist ein fester Bestandteil des Alltags der Wales-Familie und trat 2020, kurz vor dem Tod des vorherigen Familienhundes Lupo, in deren Leben. Das tierische Geschenk stammte von Kates Bruder James Middleton (38), der als leidenschaftlicher Hundeliebhaber bekannt ist und selbst Cocker Spaniels züchtet. Orla fühlt sich offensichtlich rundum wohl im Kreise der Royals: Bereits im vergangenen Jahr verriet Prinz William bei einem Event in Cornwall gegenüber Hits Radio Cornwall, dass Orla nachts im Bett mit ihm und Kate schlafe.

William und Kate beweisen mit solchen Einblicken in ihr Familienleben ein bodenständiges und herzliches Image, das von vielen Fans geschätzt wird. Dabei ist Orla nicht nur ein Haustier, sondern ein echter Gefährte und fest integriertes Familienmitglied. Der tierisch-familiäre Bezug im Alltag der Royals erinnert auch an König Charles (76) und Königin Camilla (77), die selbst große Hundefreunde sind. Camilla adoptierte erst kürzlich eine Jack-Russell-Mischlingshündin aus einem Tierheim, die sie aufgrund ihres Aussehens liebevoll "Moley" nennt. Es scheint, als seien Hunde bei den Windsors nicht nur Begleiter, sondern echte Herzenssache.

