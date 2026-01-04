"Riverdale"-Star Charles Melton wird zum ersten Mal Papa

Charles Melton (35) und Camille Summer-Valli haben eine tolle Neuigkeit zu berichten: Der Schauspieler und die Künstlerin erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Die freudige Nachricht verkündete Camille in einem Beitrag auf Instagram – sie teilte eine ganze Reihe an Aufnahmen, auf denen sie und ihr Schwangerschaftsbauch in Szene gesetzt sind. "Eine kleine Familie gründen", kommentiert die Fotografin den Beitrag verzückt.

Auf dem ersten Schnappschuss posiert Camille splitterfasernackt vor einem Spiegel. Auf weiteren Bildern drückt der werdende Papa Charles seiner Liebsten einen behutsamen Kuss auf ihre wachsende Bauchmitte oder begleitet sie bei der nächsten Untersuchung bei der Frauenärztin. Dass der Riverdale-Star und Camille ein Paar sind, hatten sie bisher nicht öffentlich bestätigt – die Verkündung des gemeinsamen Nachwuchses ist nun aber eindeutig ein offizieller Liebesbeweis.

Charles' zukünftiger Nachwuchs ist nicht das einzige Kind in seinem Leben. Zwar ist der 35-Jährige bisher noch nicht selber Vater geworden, dafür aber sein langjähriger Serienkollege KJ Apa (28). Der Archie-Andrews-Darsteller ist im September 2021 Vater eines Sohnes geworden – und Charles ist Sohnemanns Taufpate. Wie KJ gegenüber People verriet, war Charles sogar während der Geburt seines kleinen Sashas im Kreißsaal anwesend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Melton, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / camille.summersvalli Charles Melton und der Schwangerschaftsbauch seiner Partnerin

Anzeige Anzeige

Instagram / camille.summersvalli Camille Summer-Valli und Charles Melton