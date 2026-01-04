Diese Stars konnten sich bei WWM bereits die Million sichern

Günther Jauch (69) hat in den vergangenen Jahren unzählige Prominente in seiner Quizshow Wer wird Millionär? begrüßt. Beim Promi-Special für den RTL-Spendenmarathon geht es für einen guten Zweck um hohe Geldbeträge – und drei Stars konnten dabei sogar die Millionenfrage richtig beantworten. Comedian Oliver Pocher (47) erspielte im Mai 2008 die Höchstsumme, indem er die Frage nach dem Nagel-Schreckenberg-Modell mit "Verkehrsstaus" korrekt beantwortete, wie Yahoo Nachrichten berichtet. Noch im selben Jahr folgte Moderator Thomas Gottschalk (75), dessen Wissen über Kafkas letzte Lebensgefährtin Dora Diamant ihm den Hauptgewinn einbrachte. Die dritte Millionärin ist Barbara Schöneberger (51), die 2011 wusste, dass der Knabe, dem Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf schoss, "Walter" hieß.

Anke Engelke (60), die beliebte Entertainerin, hält den Rekord mit den meisten Auftritten beim Promi-Special: Insgesamt achtmal saß sie auf dem Ratestuhl und erspielte beeindruckende Summen, wie etwa 500.000 Euro in den Jahren 2006, 2007, 2015 und 2017. Ein Blick auf die Gästeliste zeigt die enorme Bandbreite: von Heidi Klum (52) und Eva Padberg (45) über Hella von Sinnen (66), Bastian Pastewka (53) und Claudia Roth (70) bis zu Tim Mälzer (54), Sebastian Fitzek (54), Harald Schmidt (68), Til Schweiger (62), Jürgen Vogel (57) und Uwe Ochsenknecht (69).

Die Sonderausgabe der Quizshow begeistert seit ihrem Start vor 25 Jahren das Publikum und zieht noch immer viele prominente Gäste an. In der letzten Ausgabe stellten sich Johannes B. Kerner (61), Katarina Witt (60), Sonja Zietlow (57) und Till Reiners dieser Herausforderung und erspielten 285.000 Euro. Auch diesmal schalteten wieder Millionen von Zuschauern ein, was die anhaltende Popularität der Sendung eindrucksvoll unter Beweis stellt. Gerade durch die Mischung aus Wissen, Charisma der Prominenten und dem karitativen Zweck bleibt das Format ein Highlight im Fernsehprogramm, das immer wieder für spannende und unterhaltsame Abende sorgt.

RTL Günther Jauch, November 2025

Thomas Burg Oliver Pocher und Thomas Gottschalk, TV-Gesichter

IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin