Tim Lehmann befindet sich seit dem Tod von Jan in Therapie

Es ist ein Satz, der hängen bleibt: "Ich hab da einfach Probleme mit", sagt Tim Lehmann in einem neuen Jahresrückblick-Clip über die Wochen nach dem Tod von Jan Zimmermann. Am 18. November 2025 verlor der "Gewitter im Kopf"-Star sein Leben nach einem epileptischen Anfall – ein Moment, der Tims Alltag verändert hat. Der YouTuber spricht offen darüber, dass er sich in Therapie befindet, um den Verlust seines langjährigen Freundes zu verarbeiten. Auf TikTok und Instagram schildert Tim, wie unwirklich sich die Zeit seitdem anfühlt und wie schwer es ist, zu begreifen, dass dieser Zustand nun Realität ist. Gleichzeitig macht er deutlich, dass er vorsichtig nach vorne blicken will, ohne den Schmerz kleinzureden.

Auf TikTok erzählt Tim, dass ihm die Sitzungen helfen, Struktur zurückzugewinnen. "Dieser Tod von Jan, der uns getroffen hat, ist so ziemlich der größte Schock, der einen hätte treffen können", sagt er in bewegten Szenen, die auch auf YouTube aufgegriffen werden. Auf dem gemeinsamen Kanal "Gewitter im Kopf", der seit Jahren über Jans Tourette-Syndrom aufklärt, möchte Tim im Januar wieder Inhalte veröffentlichen – Schritt für Schritt, begleitet von dem Wunsch, dass die Community respektvoll miteinander umgeht. 2025 nennt er rückblickend ein "Scheißjahr". Für 2026 verbindet er seine Hoffnungen mit denen der Fans, die den beiden seit Jahren folgen und deren Anteilnahme ihn sichtlich trägt.

Tim und Jan hatten die Zuschauer von Beginn an in ihren Alltag mitgenommen, mal laut, mal leise, oft nahbar. Viele Momente, die sie gemeinsam erlebt haben, sind für die Community zu Erinnerungsstücken geworden – spontane Drehs, ernsthafte Gespräche, private Einblicke zwischen Freundschaft, Humor und Aufklärung. In seinem neuen Clip wirkt Tim gefasst, wenn er darüber spricht, dass "Gewitter im Kopf" im kommenden Jahr seinen sechsten Geburtstag gefeiert hätte. Er blickt auf gemeinsame Reisen und kleine Rituale zurück, die beiden wichtig waren, und erwähnt, wie sehr ihn Nachrichten von Freunden, Familie und Followern derzeit stützen. Der YouTuber will sich Zeit lassen – und gleichzeitig wieder Anschluss finden an Routinen, die einmal ihr beider Leben geprägt haben.

Instagram / timl1302 "Gewitter im Kopf"-Stars Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Juni 2021

Instagram / timl1302 Jan Zimmermann und Tim Lehmann, YouTube-Stars

Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Mai 2022