Millie Bobby Brown widmet Ehemann Jake süßes Liebestattoo

Die Liebe von Millie Bobby Brown (21) zu ihrem Mann Jake Bongiovi (22) geht unter die Haut. Die Schauspielerin und das Male Model sind seit vergangenem Jahr verheiratet – und jetzt hat sie ihn auch auf ihrem Körper verewigt. Denn als die beiden beim Verlassen ihres Hotels in London fotografiert werden, blitzt an ihrem Knöchel ein winziges Tattoo auf. Die Bilder, die People vorliegen, zeigen, dass es sich dabei um Jakes Initialen handelt. Sichtbar wurde das Tattoo nur, weil die Stranger Things-Darstellerin auf dem Weg zu einem Pressetermin einen kurzen Trenchcoat und Stiefeletten im Leo-Print trug – Letztere reichten nur knapp bis unter ihre Knöchel.

Ihre Liebe zu Jake muss Millie aber eigentlich nicht beweisen – denn das zeigen die beiden immer wieder, egal ob im Netz oder auf dem roten Teppich. In der Öffentlichkeit verstecken sie sich nie und verzücken ihre Fans mit verliebten Blicken und manchmal sogar einem Kuss. Da sie mittlerweile auch verheiratet sind, sollen die Britin und der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (63) schon am nächsten Kapitel arbeiten. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, wünsche sich Millie, so bald wie möglich Mutter zu werden. "Sie und Jake freuen sich auf ihre Zukunft und dazu gehören ganz sicher Kinder. Sie möchte eine junge Mutter sein", verriet die Quelle.

Geheiratet haben Millie und Jake vergangenen Mai. Das bestätigten sie nicht selbst – stattdessen plauderte der stolze Schwiegerpapa das Geheimnis aus. "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", erzählte Jon strahlend in der "The One Show". Bei der einen Feier sollte es aber nicht bleiben. Die frisch Vermählten luden noch zu einer zweiten Feier in Italien ein. Anders als ihre erste Hochzeit im kleinen Rahmen soll diese wohl groß und pompös gewesen sein. Laut Insidern standen auch jede Menge prominente Freunde auf der Gästeliste – unter anderem Millies Kollegen aus der Erfolgsserie "Stranger Things".

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere

