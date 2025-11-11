Kylie Jenner teilt Chips-Manie im Pyjama um 2 Uhr morgens

Kylie Jenner (28) gewährte ihren Fans einen humorvollen Einblick in einen ausgelassenen Moment nach einer Partynacht. In einem auf Instagram geteilten Video sieht man die 28-jährige Unternehmerin im Pyjama, wie sie mit ihren Freunden Anastasia Karanikolaou (28), Carter Gregory, Victoria Villarroel und Doni Nahmias über eine Tüte Chips streitet. "Wenn man um 2 Uhr morgens nach einer Party betrunken ist, ist Teilen gleichbedeutend mit Kümmern", schrieb Kylie unter den Beitrag. Als Kylie versuchte, ihre Snacks zu verteidigen, endete das Ganze in einer chaotisch-lustigen Szene mit ihren Freunden. In dem Clip fragt Carter sie zunächst nach einem Chip, worauf Kylie lachend und lautstark reagiert: "Nein! Ich hab dir vorher gesagt, du darfst nur einen haben – und ich hab dir drei gegeben!", bevor sie selbst in schallendes Gelächter ausbricht.

Der Clip entstand nach einer glamourösen Geburtstagsfeier zu Ehren ihrer Mutter Kris Jenner (70), die am Samstag im Stil eines James-Bond-Films ihren 70. Geburtstag feierte. Die Party fand in der prunkvollen Villa von Jeff Bezos (61) in Beverly Hills statt und zog zahlreiche prominente Gäste an, darunter Herzogin Meghan (44), Prinz Harry (41), Mariah Carey (56) und Snoop Dogg (54). Während der Abend von spektakulären Auftritten wie dem von Bruno Mars (40) geprägt war, blieb der Trubel nicht unbemerkt – Nachbarn beschwerten sich mehrfach bei der Polizei über den Lärm. Trotz allem schien die Stimmung ungetrübt, und Kylie setzte den Abend offenbar mit ihren engsten Freunden fort.

Die Kardashian-Jenner-Familie ist bekannt für ihre extravaganten Feiern, aber auch für die humorvollen und oft ungeschönten Einblicke in ihr Leben. Kylie teilte solche Momente schon häufiger mit ihrer Fangemeinde, doch es sind Szenen wie diese, die sie besonders nahbar erscheinen lassen. Anastasia, Kylies langjährige Freundin, hielt die witzigen Augenblicke fest. In den Kommentaren zum Video scherzte unter anderem Hailey Bieber (28): "Beste Krümel meines Lebens." Die lockere Seite von Kylie und ihrer Clique kam bei den Fans gut an und zeigte einmal mehr, dass selbst Glamour-Stars sich manchmal an kleinen Dingen erfreuen können – oder sie energisch gegen Freunde verteidigen.

Getty Images Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Kris Jenner bei der Feier "10 Years of Kylie Cosmetics" in West Hollywood, 17. Oktober 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber, August 2025