Selten: Timothée deutet Kinderwunsch mit Kylie Jenner an

Selten gewährt Timothée Chalamet (29) Einblicke in sein Liebesleben – jetzt hat der Schauspieler in einem Cover-Interview mit der Vogue genau das getan und damit alle Blicke auf seine Beziehung mit Kylie Jenner (28) gelenkt. In dem Gespräch deutete Timothée an, dass das Paar über den nächsten großen Schritt nachdenkt: eine eigene Familie. Auf die Frage nach Zukunftsplänen erklärte er, dies "könnte auf dem Radar stehen". Dabei betonte er, dass seine Zurückhaltung mit Details über seine Partnerin Kylie "nicht aus Angst" rühre, sondern schlicht daran liege, dass er "nichts zu sagen" habe.

Timothée machte in dem Interview auch deutlich, wie er über eine aktuelle Kinderlosigkeits-Debatte denkt. Er habe kürzlich ein Video gesehen, in dem jemand "damit prahlte, keine Kinder zu haben und wie viel Zeit man für andere Dinge hat" – diese Sichtweise bezeichnete er als "düster". Gleichzeitig ordnete der "Little Women"-Darsteller seine Gefühle in einen größeren Lebenswandel ein. "Zendaya ist verlobt. Anya Taylor-Joy ist verheiratet", merkte er über seine Dune-Kolleginnen an. Ob ihn das ebenfalls auf Hochzeitsgedanken bringt?

Die Beziehung von Timothée und Kylie sorgte schon 2023 für Schlagzeilen: Nach ersten Spekulationen wurde das Paar im September bei Beyoncés (44) "Renaissance"-Show in Los Angeles knutschend gesehen, wenig später turtelten die beiden bei den US Open. Im Januar 2024 begleitete Kylie den Oscar-Anwärter zu den Golden Globes, wo die beiden in einer Werbepause Küsse austauschten. Im Mai 2025 feierten der The Kardashians-Star und sein Partner schließlich ein großes Red-Carpet-Debüt: Die Turteltauben posierten superverliebt und Arm in Arm im Blitzlichtgewitter in Rom.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Anzeige