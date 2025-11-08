Nach Hund Norman: Kylie Jenner zeigt ihre Kuschelkatze

Kylie Jenner (28) hat ein neues Familienmitglied vorgestellt – ein niedliches weißes Kätzchen! Am 7. November zeigte der Reality-Star ihren Fans in ihrer Instagram-Story gleich zwei Clips des flauschigen Neuzugangs. In einem der Videos läuft die neugierige Fellnase, die auf Fotos des Magazins People zu sehen ist, aufgeregt durch Kylies Haus. Dazu hört man die Unternehmerin herzlich lachen und sagen: "Hallo, guten Morgen." In einem weiteren Clip hat es sich das Kätzchen auf der Couch bequem gemacht und putzt sich hingebungsvoll die kleinen Pfoten. "Isst du gerade deinen Fuß?", fragt Kylie amüsiert und streichelt das Tier liebevoll am Bauch.

Details zu dem neuen Vierbeiner, wie seinem Namen, Geschlecht oder der Rasse, hat Kylie bisher nicht verraten. Ob die Katze dauerhaft bei ihr bleibt, ist ebenfalls unklar. Sicher ist jedoch, dass die Katzenfreundin eine große Tierliebhaberin ist. In einem früheren Interview verriet Kylie, dass sie stolze Besitzerin von sieben Hunden sei, darunter ein Dackel namens Moo Pants, der im November 2023 zur Familie stieß. Ihre tierischen Mitbewohner hält sie regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen fest und teilt diese Momente gerne mit ihren Millionen von Followern.

Erst vor kurzem musste Kylie allerdings einen schweren Verlust verkraften. Ihr geliebter Windhund Norman, der seit 2014 Teil ihrer Familie war, verstarb im Oktober im Alter von 12 Jahren. In einem berührenden Post gedachte sie dem treuen Begleiter mit den Worten: "Ich habe noch nie etwas so sehr geliebt." Norman war nicht nur regelmäßig in ihren Instagram-Stories zu sehen, sondern hatte gemeinsam mit einem weiteren Windhund, Bambi, sogar eine eigene Instagram-Seite. Die beiden Hunde wurden 2016 Eltern eines Wurfs und waren für Kylie stets etwas ganz Besonderes.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner posiert im August 2025 für ihren neuesten Werbespot

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Hunden Bambi und Norman