Sydney Sweeney wurde gesagt, sie müsse ihr Gesicht "richten"

Sydney Sweeney (28) spricht offen über bittere Casting-Erfahrungen. Die Schauspielerin startete ihre Karriere schon in jungen Jahren und zog bereits mit 13 nach Hollywood, um mehr Vorsprechen wahrnehmen zu können. In der Talkshow "Live With Kelly And Mark" teilt sie ihre Erfahrungen und gibt zu, es sei nicht immer alles rosig gewesen. "Es ist in den Jugendjahren keine tolle Erfahrung, aber man kann dabei auch Spaß haben", erklärt sie. Ein Satz eines Casting-Direktors habe sich jedoch besonders eingebrannt. "Man sagte mir, ich müsse mein Gesicht richten", berichtet Sydney über ein Vorsprechen, das sie mit nur 16 Jahren erlebte.

Sydney kritisiert, dass viele der Erwachsenen in ihrem Umfeld ihren Job weniger ernst genommen haben als sie selbst. "Ich hatte in jungen Jahren viele Vorsprechen, die nicht besonders gut gelaufen sind. Ich habe Casting-Direktoren erlebt, die im Raum Chips gegessen haben, während man versucht hat, vorzusprechen", erinnert sie sich. Trotz aller Hindernisse konnte sie als Teenie kleine Nebenrollen in Serien wie Criminal Minds, Grey's Anatomy und Pretty Little Liars ergattern. Ihr Durchbruch gelang ihr mit 22 Jahren mit ihrer Rolle der Cassie in der HBO-Serie Euphoria.

Durch ihre jahrelange Erfahrung in der Öffentlichkeit hat sich Sydney ein dickes Fell zugelegt – das betrifft auch ihren Umgang mit Hass im Netz. Kürzlich wurde sie Opfer einer Hetzkampagne im Netz, die im Zusammenhang mit ihrer Werbepartnerschaft mit einer Jeans-Marke stand. Davon lässt sich Sydney aber nicht beirren. "Ich weiß, wer ich bin und was ich schätze. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. [...] Deshalb lasse ich nicht zu, dass andere Menschen definieren, wer ich bin", betont sie in einem Interview mit GQ.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Americana" in Los Angeles

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney im Oktober 2025