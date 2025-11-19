Zawe Ashton tritt erstmals nach Geburt wieder öffentlich auf

Zawe Ashton feierte bei der diesjährigen "GQ Men of the Year"-Veranstaltung in Begleitung ihres Verlobten Tom Hiddleston (44) ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Schauspielerin trug ein elegantes, schwarzes, schulterfreies Kleid mit beeindruckenden ballonförmigen Ärmeln, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. An der Seite des The Avengers-Stars, der in einem burgunderfarbenen Samtanzug glänzte, präsentierte sich das Paar Händchen haltend und strahlte über den roten Teppich. Erst kürzlich hatte Zawe die Geburt ihres Babys auf Social Media in Verbindung mit einem Besuch bei der Wohltätigkeitsorganisation Little Village öffentlich gemacht.

Zu ihrem Instagram-Post schrieb Zawe, dass der Besuch bei der Organisation ein bedeutender Schritt in ihrer postnatalen Genesung sei. Little Village unterstützt Familien in schwierigen Lebenssituationen – ein Anliegen, das für die zweifache Mutter besonders wichtig ist. Fans und Freunde gratulierten ihr zu diesem Schritt und dem Familienzuwachs, darunter prominente Namen wie June Sarpong. Die Geburt ihres ersten Kindes im Oktober 2022 hielt das Paar geheim, bevor sie später diesbezüglich erste Details preisgaben.

Zawe und Tom sind seit 2022 verlobt, nachdem sie sich drei Jahre zuvor am Set des Theaterstücks "Betrayal" kennengelernt hatten. Zwar bezeichnet das Paar einander im Alltag oft als Mann und Frau, doch betonte die Schauspielerin kürzlich im "Miss Me?"-Podcast von BBC, dass sie bisher nicht offiziell geheiratet haben. Die Entscheidung, sich als Ehepartner anzusprechen, erklärte sie mit der Intensität der Verbindung, die durch ihre gemeinsame Familie entstanden sei. "Es ist nur, weil wir uns manchmal Mann und Frau nennen. Irgendwann fühlt sich 'Freund und Freundin' mit einem Kind und einem weiteren auf dem Weg einfach nicht mehr passend an", verriet sie schmunzelnd.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei den BAFTAs 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Zawe Ashton auf der Filmpremiere für "Mr. Malcolm's List"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton im März 2022