Gewusst? Das ist der echte Name von Influencerin Ina Borck

Ina Borck (29) überrascht ihre Fans mit einer privaten Enthüllung. Auf Instagram beantwortete sie im Rahmen einer Fragerunde die Neugier ihrer Community. Eine der vielen Fragen, die ihr gestellt wurden, lautete: "Ist Ina dein richtiger Name?". Die Influencerin, die durch ihren Spitznamen berühmt wurde, teilte daraufhin mit: "Nein, Ina ist mein Spitzname. Mein vollständiger Name ist Katharina."

Dazu erklärte sie, wie es zu der Entscheidung in der Familie kam: "Meinen Namen hat mein Papa ausgewählt, meine Mama wollte mich Viola nennen." Damit bestätigte die Influencerin, dass ihr populäres Kürzel aus ihrem offiziellen Vornamen entstanden ist. Bekannt wurde sie ursprünglich als "Inaontour", bevor sie verstärkt unter ihrem Spitznamen auftrat. Für ihre Fans ist es ein seltener Blick in die private Geschichte hinter einem öffentlich so präsenten Namen.

Für viele ihrer Fans dürfte diese Info ein überraschendes Detail sein. Im Netz ist Ina, die mit bürgerlichem Namen Katharina Stabrey heißt, längst unter ihrem Spitznamen zu einer festen Marke geworden. Gerade deshalb wirkt der Blick zurück in die Zeit ihrer Namensgebung so persönlich.

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin