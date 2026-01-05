Alix Earle enthüllt pikante Details zu viel älterem Ex-Lover

Alix Earle (25) sorgt mit intimen Geständnissen für Gesprächsstoff: In einem Podcast plauderte die Social-Media-Queen aus, dass sie mit zwanzig einen deutlich älteren Mann datete – etwa 45 Jahre alt – und es damals nur bei Küssen blieb, weil sie nervös gewesen sei. Jetzt heizt ein neues Silvester-Flirtkapitel die Gerüchteküche an. In St. Barths wurde Alix mit Tom Brady (48) gesichtet, der ehemalige NFL-Star verbrachte die Nacht an ihrer Seite bei einer Party der Palm Tree Crew. Kennengelernt haben sie sich demnach über gemeinsame Freunde, die ebenfalls auf der Insel feierten. Der Jahreswechsel, die Tropennacht, vertraute Momente – alles schien zu knistern.

Die Influencerin hatte das Thema Altersunterschied bereits im April in Jake Shanes Podcast "Therapuss" enttabuisiert und offen gesagt: "Manchmal liebe ich einen alten Mann", dabei betonte sie, an einem Altersunterschied an sich sei nichts falsch. Damals verriet sie auch, dass der College-Flirt rund zwanzig Jahre älter war, den Namen nannte sie jedoch nicht. Rund ein Jahr später folgte das Wiedersehen mit dem Altersunterschied als Schlagzeile: Laut Us Weekly waren Alix und Tom an Silvester "die ganze Nacht zusammen", es habe sofort gefunkt, man habe gelacht, getanzt und einfach die Zeit genossen. Doch trotz Chemie bleibt es locker, heißt es weiter. Für Alix steht nach ihrer frischen Trennung von NFL-Profi Braxton Berrios erst einmal sie selbst im Mittelpunkt.

Privat sortiert die Influencerin gerade ihr Leben neu: Das Fernbeziehungsmodell mit Braxton funktionierte zuletzt nicht mehr, weil beide selten am selben Ort waren. In einem TikTok-Video erklärte Alix im Dezember, sie wolle sich auf sich fokussieren und niemandem etwas schuldig sein, da sie sich oft schuldig gefühlt habe. In Kalifornien hat sie sich 2025 ein neues Umfeld aufgebaut, während sie für "Dancing With the Stars" trainierte und am Ende den zweiten Platz holte. Tom ist seit der Scheidung von Gisele Bündchen (45) offiziell Single und verbringt viel Zeit mit seinen Kindern. Auf Partys wirkt die Netz-Ikone gelöst, sucht Nähe zu Freundinnen und Freunden und genießt den Moment – ob auf Tanzflächen, am Strand oder im Alltag mit ihrer Community.

Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin

IMAGO / Cover-Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Alix Earle posiert im Februar 2024 bei den Grammy Awards in Los Angeles