Leon Windscheid über das harte "Wer wird Millionär?"-Casting

Bianca Heinicke (32) staunte, als sie im SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" von Leon Windscheids ungewöhnlichem Nebenprojekt erfuhr: Der Moderator und ehemalige Wer wird Millionär?-Champion besitzt ein Event-Schiff. Gefunden habe er die "MS Günther" vor Jahren in Holland am IJsselmeer. "Es war ein magischer Moment", erzählte Leon, der das Boot mit Mitte 20 gemeinsam mit einem Freund entdeckte und noch vom Deck aus seine Mutter anrief: "Mama, wir kaufen jetzt das Schiff." Doch der Weg zur "MS Günther" war kein einfacher.

Neben Schule und Studium organisierte Leon Partys und hatte einen Plan: ein Rave in Münster auf dem Dortmund-Ems-Kanal – nur fehlte das Boot. Die Finanzierungsidee folgte prompt: "Woher kriegt man schnell viel Geld? Bei 'Wer wird Millionär?', bei Günther Jauch!" Doch der Bewerbungsprozess war schwieriger als gedacht. "Da muss man dann ganz viele Castingrunden durchlaufen. Die machen so Testfragen", berichtet Leon. Abgefragt wurden etwa der Geburtsort von Angela Merkel (71) und der Name des ersten deutschen Außenministers. Im Telefoncasting seien "auch einfache Fragen" dabei gewesen, so Leon. 2015 schaffte er es schließlich, den Jackpot zu knacken.

Die "MS Günther" wurde für Leon mehr als ein Projekt. "Das Geld hat mir die Angst genommen", sagt er im Gespräch. Er musste sich nicht dem "Sicherheitsmindset" beugen, hörte in sich hinein und fragte: Was willst du wirklich machen? Noch heute zeigt sich Leon dankbar für die Entscheidung, bei "Wer wird Millionär?" mitgemacht zu haben: "Ich frage mich jeden Morgen: Wann kneift mich einer und sagt, ey, du musst aus diesem Traum aufwachen?", so Leon.

Hein Hartmann / Future Image/ ActionPress Leon Windscheid, "Wer wird Millionär?"-Gewinner

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"