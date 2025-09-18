Edda Pilz deutet an: Flirtete Micha mit diesem TV-Sternchen?

Seit die ersten Folgen von Das Sommerhaus der Stars veröffentlicht wurden, diskutieren Fans über die Beziehung von Edda Pilz und Michael Klotz. Obwohl die beiden sich immer wieder dagegen wehrten, befeuerte die Influencerin die Gerüchte zuletzt selbst. Unter einem TikTok über die neue Sommerhaus-Staffel mutmaßte ein Zuschauer, dass Reality-Sternchen Sandra Sicora (33) sich wohl "bei der ersten Gelegenheit" an Micha ranmachen werde – einen Grund, warum es ausgerechnet Sandra ist, gab es nicht. Aber Edda reagierte auf den Kommentar und wandte sich darunter direkt an ihre Kollegin: "Ach, das ist doch schon längst passiert, nicht Sandra? Aber zum Glück war es ja beidseitig." Was genau vorgefallen ist, verrät sie nicht. Allerdings deutet Edda damit durch die Blume an, dass es zumindest einen Flirt zwischen Micha und Sandra gab.

Die Gerüchte gingen mittlerweile so weit, dass sogar eine Trennung von Micha und Edda vermutet wurde. Die beiden Sommerhaus-Teilnehmer dementierten das aber bereits mehrfach. Nachdem Sam Dylan (34) ebenfalls angedeutet hatte, die beiden seien kein Paar mehr, wehrten sie sich in einem Bild-Interview – und sprachen Klartext. Edda betonte: "Wir sind noch ein Paar. Für Außenstehende mag es hart klingen, wenn immer wieder eine Trennung im Raum steht." Das Thema Trennung sei nur im Eifer des Gefechts aufgekommen, aber niemals ernsthaft gewesen. Micha erklärt, die beiden seien nun mal impulsiv und im Sommerhaus extrem an ihre Grenzen gestoßen.

Im Sommerhaus fallen Edda und Micha immer wieder durch ihren harschen Umgangston auf. Zweifel an der Beziehung und heftige Auseinandersetzungen sind bei ihnen an der Tagesordnung. Das größte Problem sei die Kommunikation, wie Micha in dem Interview erklärte. Allerdings ist das wohl nichts, was erst im Sommerhaus zum Problem wurde. In einer Instagram-Story erklärte die Blondine bereits, dass es schon vor der Show kriselte: "Unsere Kommunikation war auch zu Hause nicht so optimal." Heute sei ihr bewusst, dass es wohl besser gewesen wäre, nicht in die Sendung zu gehen – tatsächlich bereue sie ihre Teilnahme sogar.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha und Edda Pilz