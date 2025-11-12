Knast statt Forsthaus: Jimi Blue enttäuschte Yeliz und Snow

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) eröffnen die dritte Staffel der Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" mit einem außergewöhnlich persönlichen Interview. Die beiden, die gemeinsam eine Tochter haben, sprechen darin über ein einschneidendes Ereignis: Jimi Blues plötzliche Verhaftung. Ursprünglich wollten der Schauspieler und die Reality-Darstellerin nämlich zusammen an der Show teilnehmen, doch kurz vor Beginn der Dreharbeiten wurde Jimi festgenommen und verbrachte über drei Wochen hinter Gittern. Damit brach er nicht nur ein Versprechen gegenüber seiner Ex, sondern auch gegenüber Töchterchen Snow. "Das Letzte, was sie hört, ist: Ich bin gleich da. Und dann hört sie einen Monat gar nichts. [...] Du kannst Kinder nicht anlügen und dann einfach nicht kommen", erzählt er sichtlich bewegt gegenüber Joyn über die letzten Worte, die er vor der Haft an sein Kind richtete.

In dem Gespräch reflektiert der Schauspieler die Auswirkungen seiner Verhaftung auf den Rest der Familie. Er bedauert, dass er sich nicht einmal persönlich von seiner Tochter verabschieden konnte, was das Verhältnis zwischen ihm und Yeliz zusätzlich belastete. Yeliz macht ebenfalls keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung: "Ich wurde mal wieder hängen gelassen. Aber das ist ja nichts Neues." Der Reality-TV-Bekanntheit habe viel daran gelegen, die Show gemeinsam mit Jimi zu machen. Für Snow: "Mir war wichtig, dass wir das für unsere Tochter machen, dass sie dann später auch sieht, dass wir uns zusammengetan haben, auch zusammen lachen können und das nicht nur machen, wenn sie dabei ist." Statt Alpenpanorama hieß es für den 33-Jährigen dann Zelle und Hofgang – während die alleinerziehende Mama wie geplant ins Forsthaus einzog.

Jimis spontaner Ausfall stellte Yeliz vor eine große Herausforderung: Sie musste dringend Ersatz für den Vater ihres Kindes finden. Zum Glück konnte sie in diesem Moment auf ihre gute Freundin Dilara Kruse zählen. Die Ehefrau von Ex-Fußballer Max Kruse (37) war sofort Feuer und Flamme, das Abenteuer mit Yeliz aufzunehmen. Kennengelernt haben sie sich bereits 2023 bei Promi Big Brother. Seitdem sollen sie wie Schwestern sein. Wie die beiden Power-Frauen sich in der österreichischen Berghütte schlagen werden und ob sie sich als Duo gegen die anderen durchsetzen können, wird sich ab dem 13. November auf Joyn zeigen.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn am Landesgericht Innsbruck, 2025

Joyn Dilara Kruse und Yeliz Koc, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3