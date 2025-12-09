Simone Thomalla kehrt zurück: "Frühling" Staffel 15 startet

Fans der beliebten ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling" dürfen sich freuen: Die 15. Staffel hat ab dem 18. Januar 2026 ihren festen Platz im Programm und wird wie gewohnt sonntags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Hauptdarstellerin Simone Thomalla (60), die bereits seit 2011 in die Rolle der Katja Baumann schlüpft, kehrt zurück, um den Bewohnerinnen und Bewohnern von Frühling erneut beizustehen. Für Ungeduldige gibt es die neuen Folgen bereits ab dem 10. Januar in der ZDFmediathek zum Streamen. Insgesamt sechs Episoden erwarten die Zuschauer und sorgen damit für emotionale und spannende Fernsehabende.

Die Auftaktfolge, die den Titel "Einhundert Meter" trägt, verspricht direkt große Spannung. Mark Webers dreijähriger Sohn verschwindet spurlos – trotz Überwachungskameras verliert sich seine Spur hundert Meter hinter dem Friedhof. Das ganze Dorf wird in Aufruhr versetzt, und Katja ist mitten im Geschehen, um bei der Suche und den aufkommenden Sorgen zu helfen. Zusätzlich zieht ein mysteriöser Neuankömmling in die kleine Ortschaft, der behauptet, ein Verwandter von Pfarrer Sonnleitner zu sein. Ob er tatsächlich zur Familie gehört und was ihn nach Frühling verschlagen hat, bleibt abzuwarten.

Seit über einem Jahrzehnt begeistert Simone Thomalla als warmherzige Katja Baumann ein großes Publikum und bringt mit "Frühling" die Extradosis Herzlichkeit in die heimischen Wohnzimmer. Die Serie punktet mit emotionalen Geschichten und den zwischenmenschlichen Begegnungen der Dorfbewohner, die nicht selten tief berühren. Neben den Hauptdarstellern ziehen auch Julia Willecke als Lilly und Kristo Ferkic als Adrian die Zuschauer in ihren Bann. Die Rückkehr nach Frühling verspricht also auch in der 15. Staffel wieder jede Menge Stoff für Fans, die kleine Dramen und große Emotionen lieben.

ZDF Mark Weber (Marco Girnth) zeigt Katja Baumann (Simone Thomalla) sein neues Reich

ZDF Roberta Rossi (Andrea Kaiser) und Katja Baumann (Simone Thomalla) lernen sich zufällig in einer Bar kennen

ZDF Katja Baumann (Simone Thomalla) und Mark Weber (Marco Girnth) in "Frühling"