Raus aus England: Hier soll Sarah Ferguson in Zukunft wohnen

Nach den Schlagzeilen um ihren Ex-Mann, den Ex-Prinzen Andrew Mountbatten Windsor (65), scheint es Sarah Ferguson (66) ins Ausland zu verschlagen. Die Autorin plant offenbar, Großbritannien zu verlassen und in eine luxuriöse Villa in Portugal zu ziehen. Laut Informationen von Daily Mail gehört ihr zukünftiges Zuhause ihrer Tochter Prinzessin Eugenie (35) und deren Ehemann Jack Brooksbank (39) und befindet sich im exklusiven CostaTerra Resort an der Atlantikküste. In dem Anwesen soll bereits eine geräumige Suite für die ehemalige Herzogin von York vorbereitet sein. "Es heißt, Fergie werde irgendwann im Januar eintreffen", plauderte ein Nachbar aus.

Die Gegend in Portugal ist vor allem bei Promis sehr beliebt. Auch Stars wie Madonna (67), Scarlett Johansson (40) und Nicole Kidman (58) besitzen in der Gegend Anwesen oder haben dort Zeit verbracht. Für Sarah könnte dies also genau der richtige Ort sein, um neue Kontakte zu knüpfen. Ein Insider berichtete gegenüber Daily Express: "Wie lange sie bleiben wird, kann niemand sagen, aber wenn es sich um einen langfristigen Umzug handelt, kann ich garantieren, dass sie sich gut in die Gesellschaft integrieren wird. Zahlreiche Prominente und Stars haben sich bereits Immobilien in der Gegend gesichert."

Sarah genießt einen Ruf als eigenwillige Persönlichkeit, die sich trotz turbulenter Jahre innerhalb der britischen Monarchie stets treu geblieben ist. Ihre langjährige Verbindung zu Andrew, die auch nach ihrer Scheidung im Jahr 1996 nicht abriss, sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Von vielen Seiten wurde die Rothaarige dafür kritisiert, dass sie nicht mit ihrem Ex-Mann brach. Wie Quellen gegenüber OK! berichteten, könnte sich das aber bald ändern: Die 66-Jährige soll zurzeit ihre Memoiren schreiben, in denen sie ihre Seite der Geschichte auspackt.

Getty Images Sarah Ferguson im April 2025

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024